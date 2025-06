GROM - Tworzymy Historię. 35 lat. Gdzie obejrzeć?

Już w niedzielę 8 czerwca wielkie obchody 35-lecia powstania Jednostki Wojskowej GROM. Kilkugodzinny program na sportowych antenach Polsatu przeniesie państwa do świata jednej z najbardziej elitarnych jednostek specjalnych na świecie. Historia, tradycja, kulisy operacji wojskowych, wywiady z byłymi żołnierzami, relacje z treningów bojowych oraz kursów na operatora GROM. To wszystko i wiele więcej już w niedzielę. Transmisja od godziny 10.00 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.