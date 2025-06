Kapitalny Cristiano Ronaldo! Poprowadził Portugalię do finału Ligi Narodów

Przed przerwą nie zobaczyliśmy goli. Lepsze okazje do zdobycia bramki stwarzali sobie Niemcy, ale dobrze dysponowany w bramce był Diogo Costa. Portugalskiego golkipera naszym zachodnim sąsiadom udało się pokonać tuż po zmianie stron. W 48. minucie gry Florian Wirtz wykorzystał centrę Joshuy Kimmicha i posłał piłkę do siatki.

Sędzia skonsultował jeszcze z VAR, czy w akcji nie było spalonego. Ostatecznie trafienie zostało uznane. Do remisu piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego doprowadzili w 63. minucie spotkania. Pięknego gola zza pola karnego strzelił Francisco Conceicao. Dodajmy, że 22-latek pojawił się na boisku zaledwie kilka minut wcześniej.

Tym samym na tablicy z wynikiem pojawił się rezultat remisowy. To nie trwało jednak długo, bo już w 68. minucie meczu na 2:1 trafili Portugalczycy. Nuno Mendes otrzymał podanie za linię obrony reprezentacji Niemiec. Następnie gracz PSG zagrał do wychodzącego na wolne pole Ronaldo. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ze stoickim spokojem skierował futbolówkę do bramki.

Arbiter sprawdzał jeszcze, czy 40-latek nie był na pozycji spalonej. Finalnie wskazał na środek boiska, a Portugalia wyszła na prowadzenie. Później jedni i drudzy mieli swoje szanse, ale nie oglądaliśmy ani podwyższenia wyniku, ani wyrównania. W końcówce meczu doszło jeszcze do awantury między zawodnikami obu drużyn.

Ostatecznie wynik spotkania nie uległ już zmianie. Portugalia wygrała i awansowała do finału Ligi Narodów UEFA w sezonie 2025/2026. Swoich przeciwników piłkarze trenera Martineza poznają w czwartek. Wtedy zostanie rozegrany półfinał, w którym zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Francji.

Niemcy - Portugalia 1:2 (0:0)

Bramki: Fritz 49 - Conceicao 63, Ronaldo 68

Żółte kartki: Niemcy: Tah, Wirtz, Fullkrug - Portugalia: Martinez 52, Neves 52

Niemcy: ter Stegen - Anton (71, Nmecha), Tah, Koch - Mittelstadt (60, Gosens), Goretzka, Pavlovic (71, Adeyemi), Kimmich - Sane (60, Gnabry), Woltemade (60, Fullkrug), Wirtz

Portugalia: Costa - J. Neves (58, Semedo), Dias, Inacio, Mendes - R. Neves (58, Vitinha), Silva, Neto (83, Jota), Trincao (58, Conceicao), Fernandes - Ronaldo (90, Palinha)