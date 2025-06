Luciano De Cecco zagra w PlusLidze? Sensacyjne doniesienia

W ostatnich dniach świat obiegła informacja o tym, że włodarze Modeny odmówili Argentyńczykowi podpisania umowy z Fenerbahce. Jak się okazuje, jego los we włoskiej drużynie wisi na włosku.

37-latek ma obecnie kontrakt z obowiązujący do 2026 roku. Był ponoć nawet gotowy i otwarty na rozmowy, dotyczące ewentualnego pozostania w klubie jeszcze dłużej. Jak się jednak okazuje, Modena nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem, a co więcej - szuka rozwiązań, by "pozbyć się" legendarnego siatkarza.

Argentyńczyk od blisko 15 lat nieprzerwanie występuje w lidze włoskiej. Ostatnio pojawiał się jednak rzadziej, ponieważ wykryto u niego poważną chorobę. Jak donosi portal volleyball.it, prezesi Modeny chcieliby zakończyć współpracę z De Cecco, ale wiązałoby się to z ogromnymi kosztami. Pojawiła się również plotka, że Argentyńczyk miałby trafić do... Steam Hemarpolu Norwida Częstochowa.

Modena chce zakontraktować Amira Tizi-Oualou, który według nieoficjalnych doniesień ma zostać nowym zawodnikiem zespołu spod Jasnej Góry. Włodarze włoskiego klubu chcieliby dokonać "wymiany" Argentyńczyka z Francuzem. Sam De Cecco podobno nie jest jednak zachwycony tym pomysłem. Co więcej, na taki ruch musiałby się również zgodzić zarząd Norwida.

37-latek to żywa legenda reprezentacji Argentyny, a także włoskiej Serie A/SuperLegi. Jest brązowym medalistą olimpijskim z Tokio, a także multimedalistą ligi włoskiej (trzy razy zdobył mistrzostwo). Rozgrywający wielokrotnie był także wybierany do "drużyny marzeń" na wielkich imprezach.

Valsa Group Modena zakończyła sezon na szóstym miejscu w lidze włoskiej. Ekipa Alberto Giulianiego w ćwierćfinałowej batalii do trzech zwycięstw przegrała z Perugią, a w finale rywalizacji o piątą lokatę z Allianz Milano 1:3.