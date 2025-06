Młody Polak trafi do Chelsea? To może być transferowy rekord Ekstraklasy

Bright Ede to wychowanek Delty Warszawa, której zawodnikiem był do sezonu 2021/2022. Wtedy po warszawiaka sięgnęło Zagłębie Lubin, które po nieco ponad dwóch latach sprzedało jednak 17-latka do Motoru Lublin. Reprezentant Polski do lat 18 kosztował lubelski klub 100 tysięcy euro.

Po pół roku Motor może sprzedać Ede za kwotę wielokrotnie większą. Według portalu meczyki.pl usługami 18-latka zainteresowana jest Chelsea, która jest gotowa wyłożyć na niego więcej niż 11 mln euro. Ta ostatnia kwota to dotychczasowy rekord najwyższej klasy rozgrywkowej, jeśli chodzi o transfer wychodzący.

Do negocjacji między klubami miało dojść we Wrocławiu, gdzie Chelsea rozgrywała w poprzednim tygodniu finał Ligi Konferencji. Klub ze stolicy Anglii jest zainteresowany sprowadzeniem nastolatka i natychmiastowym wypożyczeniem go do francuskiego Strasbourga. Ede miał wpaść w oko skautom The Blues m. in. ze względu na dobre warunki fizyczne jak na swój wiek, a także "wiodącą" w jego przypadku lewą nogę.

Wcześniej młody zawodnik lubelskiego klubu miał być obserwowany przez inny londyński klub - Arsenal.

Ede rozegrał do tej pory 6 meczów dla Motoru w rundzie wiosennej Ekstraklasy 2024/25. Strzelił jednego gola.

psl, Polsat Sport