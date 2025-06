Polacy poznali rywali na drużynowych mistrzostwach świata!

Reprezentację Polski na tym turnieju tworzą dwaj bardzo doświadczeni zawodnicy: Krzysztof Ratajski, 33. w rankingu PDC (Professional Darts Corporation) i Radek Szagański, obecnie klasyfikowany na 80. miejscu w tym zestawieniu. Dla "Polish Eagle'a" będzie to już dwunasty start w drużynowych mistrzostwach świata, natomiast młodszy z zawodników zadebiutował w tej imprezie dopiero rok temu. Do kadry nie załapali się m.in. Sebastian Białecki, Krzysztof Kciuk i Tytus Kanik.

Polacy trafili do grupy z Republiką Południowej Afryki i Norwegią. RPA wystawi Devona Petersena - niegdyś uważanego za najlepszego dartera spoza Europy - oraz Camerona Carolissena. Norwegowie zaś postawią na Cora Dekkera i Kenta Jorana Sivertsena. Na papierze to Biało-Czerwoni uchodzą za faworytów, jednak system deblowy i krótki format (mecze do czterech legów) sprawiają, że każdy błąd może mieć ogromne znaczenie.

Rok temu nasi reprezentanci dotarli do 1/8 finału, gdzie trafili na rozstawioną Szkocję. Peter Wright i Gary Anderson (byli mistrzowie świata w grze pojedynczej) nie dali Ratajskiemu i Szagańskiemu żadnych szans, wygrywając 8:2. Wcześniej Polacy pokonali Norwegię oraz Węgry, wychodząc z grupy z pierwszego miejsca. To był ich szósty z rzędu występ w tych rozgrywkach zakończony na etapie 1/8 finału.

Tegoroczna edycja World Cup of Darts odbędzie się w dniach 12-15 czerwca we Frankfurcie. 40 reprezentacji powalczy o nagrody z puli 450 tysięcy funtów. 16 zespołów zostało rozstawionych na podstawie rankingu, a cztery najwyżej notowane drużyny (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) rozpoczną zmagania dopiero od fazy pucharowej. Niekwestionowanymi faworytami są Anglicy - Luke Littler i Luke Humphries to obecny i poprzedni mistrz świata, a także wicelider oraz lider światowych rankingów PDC.

Warto przypomnieć, że Polska zapisała się w historii turnieju jako drużyna z najwyższą średnią punktową w jednym meczu. W 2023 roku duet Ratajski-Kciuk ograł Litwinów 4:1, notując średnią 118,10 punktu - rekordową w dziejach World Cup of Darts.