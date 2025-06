Świątek pewnie zmierza po kolejny wielkoszlemowy tytuł na paryskiej mączce. W tegorocznej edycji Rolanda Garrosa rozegrała już pięć spotkań, tracąc zaledwie jednego seta - w meczu 1/8 finału przeciwko Jelenie Rybakinie.

Jej ostatnie zwycięstwo - w ćwierćfinałowym pojedynku z Eliną Switoliną (6:1, 7:5) - miało symboliczne znaczenie. Polka odniosła wówczas swoje 100. zwycięstwo w karierze w turnieju WTA na kortach ziemnych. Raszynianka potrzebowała do tego zaledwie 114 meczów. Według danych serwisu "OptaAce", szybciej tę granicę osiągnęły tylko trzy zawodniczki: Chris Evert i Margaret Court (po 109 spotkań) oraz Monica Seles (113).

Był to zarazem 40. triumf Świątek w 42. pojedynku na kortach Rolanda Garrosa, co czyni ją najszybszą zawodniczką w historii turnieju pod względem osiągnięcia tego pułapu. Lepszym bilansem może pochwalić się jedynie jej idol - Rafael Nadal, który do 40 zwycięstw potrzebował o jedno spotkanie mniej.

Białorusinka, która pozostaje bez straty seta w tej edycji turnieju, pokonała w ćwierćfinale mistrzynię olimpijską z Tokio, Qinwen Zheng (7:6(3), 6:3). To zapowiada arcyciekawy półfinał, tym bardziej że Świątek prowadzi w bezpośrednich starciach z Sabalenką 8-4, w tym aż 5-1 na nawierzchni ziemnej.

Piąta zawodniczka światowego rankingu celuje w czwarte z rzędu mistrzostwo w Paryżu - osiągnięcie niespotykane w kobiecym tenisie od ponad stulecia. Triumfowała tu wcześniej w latach: 2020, 2022, 2023 i 2024.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport