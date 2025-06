Siatkarka reprezentacji Polski wraca do dawnego klubu! Grała tu... 10 lat temu

Joanna Pacak (rocznik 1996) rozpoczynała swą przygodę z siatkówką w MKS Neptun Końskie i SMS PZPS Sosnowiec, ale to w barwach Budowlanych Łódź zadebiutowała w ekstraklasie w sezonie 2014/15.

Zobacz także: Klub z ligowej czołówki przekazał ważne informacje! Kto poprowadzi siatkarki?

Później na najwyższym poziomie reprezentowała barwy klubów Legionovia Legionowo (2015–18), ŁKS Commercecon Łódź (2019–22), #VolleyWrocław (2022–23) oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (2023–25). Rozegrała w ekstraklasie siatkarek już 10 sezonów i wystąpiła w 218 meczach. Ma w dorobku cztery brązowe medale mistrzostw Polski oraz Puchar Polski wywalczony w 2024 roku z BKS.

W 2023 roku została powołana przez trenera Stefano Lavariniego do reprezentacji Polski. Uczestniczyła w dwóch edycjach Ligi Narodów, w których Polki wywalczyły brązowe medale. Znalazła się również w szerokiej kadrze na sezon 2025, ale nie została powołana do "30" na VNL.

– Mój nowy klub darzę ogromnym sentymentem, ponieważ w sezonie 2014/2015 z Budowlanymi zadebiutowałam w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wówczas miałam przyjemność zdobywać doświadczenie z wielkimi zawodniczkami takimi jak np. Magdalena Śliwa, Gabriela Polańska, Sylwia Pycia czy Sanja Gamma (z domu Popović). Myślę, że najwierniejsi kibice klubu pamiętają te ważne dla mnie chwile. Do Budowlanych Łódź przychodzę pełna motywacji do osiągnięcia wyznaczonych celów, chęci rywalizacji i rozwoju. Jestem pewna, że stworzymy z całą drużyną zgrany kolektyw i wspólnie z kibicami będziemy cieszyć się z sukcesów. Do zobaczenia już niebawem! – powiedziała Joanna Pacak, cytowana przez stronę klubu.



– Asia to solidna środkowa. Dziesięć lat temu w naszym zespole zadebiutowała w najwyższej klasie rozgrywkowej, teraz ponownie będzie występować w niebiesko-biało-czerwonych barwach . Przez ten okres zdobyła cenne doświadczenia w TAURON Lidze i rozwinęła swoje umiejętności. To siatkarka kompletna, z potencjałem i możliwościami. Wierzę, że szybko odnajdzie się w zespole i będzie jego ważnym punktem – zaznaczył prezes klubu Marcin Chudzik.