UEFA ma dość! Wieszczą surową karę dla Barcelony. Znacznie gorzej niż grzywna?

Jak podaje dziennikarz Martyn Ziegler z The Times, w czerwcu UEFA potwierdzi swoje dochodzenie w tej sprawie i nałoży karę na drużynę z Katalonii. W październiku ubiegłego roku Barcelona przegrała odwołanie w Sportowym Sądzie Arbitrażowym. Dotyczyło ono grzywny w wysokości pół miliona euro, nałożonej przez UEFA za błędne wykazanie zysków za 2022 rok. Kara zdaniem sądu była stosunkowo łagodna w stosunku do wagi naruszenia, a w swoim orzeczeniu zaznaczył, że kolejne podobne uchybienia mogą skutkować poważniejszymi konsekwencjami ze strony UEFA. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.

ZOBACZ TAKŻE: "Cudotwórca z Barcelony" ma nowy klub. Wybrał zaskakujący kierunek

Barcelona w czerwcu przed trzema laty otrzymała wysoką grzywnę, kiedy to przez dźwignie finansowe starała się wyjść z kryzysu finansowego, sprzedając prawa telewizyjne, które zdaniem UEFA nie wliczają się do Finansowego Fair Play.

Katalończycy w lipcu ponownie dopuścili się tego samego przewinienia. Barcelona odwołała się do Sportowego Sądu Arbitrażowego, ale ten rozpatrzył sprawę na korzyść UEFA. Teraz UEFA stwierdziła, że sprzedażą praw w lipcu, po raz drugi, Barcelona złamała zasady Finansowego Fair Play. Kara, którą UEFA ma ogłosić w tym miesiącu prawdopodobnie wykroczy poza grzywnę i może nieść zdecydowanie gorsze konsekwencje.

Polsat Sport