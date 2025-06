To już potwierdzone! Kolejna reprezentantka Polski zasiliła szeregi tureckiego klubu

"W przyszłym sezonie zagram w Kuzeyboru. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich i poczuję atmosferę na boisku. Nie mogę się doczekać początku sezonu. Do zobaczenia" - powiedziała siatkarka w krótkim nagraniu zamieszczonym na profilu klubu na platformie X.

Dla Czyrniańskiej to trzeci turecki zespół w karierze. Urodzona w Krynicy-Zdroju zawodniczka w seniorskiej siatkówce zaistniała w Chemiku Police, do którego trafiła z SMS PZPS Szczyrk. W 2022 roku zdobyła mistrzostwo, a rok później Puchar Polski. Następnie przeniosła się nad Bosfor, a konkretnie do Eczacibasi Dynavit Stambuł. Z tą ekipą zajęła drugie miejsce w Sultanlar Ligi w sezonie 2023/2024.

Kolejny przystankiem w karierze przyjmującej był Bahcelievler Belediyespor, z którym uplasowała się na dziewiątym miejscu w rozgrywkach ligowych. Teraz przyjdzie jej występować w Kuzeyboru.

Zespół z Aksaray występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym od 2019 roku. W poprzedniej kampanii siatkarki z Kapadocji zakwalifikowały się do fazy play-off, których stawką była walka o miejsca 5-8. W niej najpierw przegrały z Zeren SK, a następnie pokonały Aydin Buyuksehir Belediyespor, co pozwoliło im finalnie zająć siódmą pozycję.

Warto wspomnieć, iż nowej drużynie Czyrniańska zagra ze swoją koleżanką z reprezentacji Polski - Malwiną Smarzek. 29-latka miniony sezon spędziła we włoskim Wash4Green Pinerolo.

mtu, Polsat Sport