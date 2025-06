UFC doceniło Polaka! Otwierają się przed nim nowe możliwości

"Wielki dzień! UFC podpisało ze mną kontrakt na kolejnych pięć walk. To chyba już mój ósmy kontrakt w tej federacji. Jestem wdzięczny opatrzności za to, że mogę robić to, co kocham. Na dniach ogłoszenie kolejnej walki" - napisał na platformie X 30-latek.

Pochodzący z Lubelszczyzny zawodnik trafił do UFC w 2017 roku. Od tamtej pory pod szyldem amerykańskiego giganta stoczył 16 pojedynków. Wygrał osiem z nich, przegrał siedem, a werdykt jednego ze starć został zmieniony na No Contest. W swoim ostatnim występie "Husarz" wrócił na zwycięskie tory po serii trzech porażek. Na UFC 314 pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Sedriquesa Dumasa.

Niebawem powinniśmy poznać miejsce, datę i rywala, z którym Oleksiejczuk skrzyżuje rękawice w następnym boju. W ostatnim czasie sam zainteresowany zdradził, iż otrzymał propozycję ciekawej walki na dużej, numerowanej gali. Latem UFC zorganizuje pięć takich wydarzeń.

Warto również wspomnieć, iż o angaż w UFC w najbliższym czasie może powalczyć Cezary Oleksiejczuk. Młodszy z braci ma wystąpić w Dana White's Contender Series. Niewykluczone, że wkrótce poznamy jego przeciwnika.