A jednak! Kolejny czołowy siatkarz opuścił PGE Projekt Warszawa

Przebudowa w stolicy trwa w najlepsze. PGE Projekt Warszawa po zakończeniu sezonu rozstał się już z trenerem Piotrem Grabanem oraz Bartłomiejem Bołądziem, Tobiasem Brandem i Jędrzejem Gruszczyńskim. Według nieoficjalnych informacji w nowych rozgrywkach barwy stołecznego klubu mają reprezentować m.in. Bartosz Bednorz i Karol Kłos.

ZOBACZ TAKŻE: Komunikat POLADA ws. Sawickiego. A jednak! Co zrobi PZPS?

Teraz przyszedł czas na kolejne pożegnanie. Na oficjalnym profilu Projektu pojawiła się informacja o tym, że Artur Szalpuk dłużej nie będzie częścią drużyny.

"Artur Szalpuk opuszcza PGE Projekt Warszawa. Przyjmujący rozegrał w naszym klubie cztery ostatnie sezony, w których wznosiliśmy do góry europejski Puchar Challenge oraz dwukrotnie zdobyliśmy brązowe medale PlusLigi. W barwach PGE Projektu Warszawa Artur zdobył prawie 1500 punktów w PlusLidze, rozgrywając 106 spotkań. Wraz z zespołem rywalizował również w rozgrywkach CEV Ligi Mistrzów oraz dwukrotnie awansował do finałowego turnieju TAURON Pucharu Polski. Artur był ważną postacią naszego klubu oraz wielokrotnie brał na siebie ciężar gry notując istotne punkty w decydujących momentach meczów. Dziękujemy Artur i do zobaczenia na siatkarskich parkietach!" - napisano w komunikacie.

Artur Szalpuk opuszcza PGE Projekt Warszawa.



Przyjmujący rozegrał w naszym klubie cztery ostatnie sezony, w których wznosiliśmy do góry europejski Puchar Challenge oraz dwukrotnie zdobyliśmy brązowe medale PlusLigi.



W barwach PGE Projektu Warszawa Artur zdobył prawie 1500… pic.twitter.com/RIrpWquUUy — PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) June 5, 2025

Według nieoficjalnych informacji Szalpuk w przyszłym sezonie zagra w Asseco Resovii Rzeszów.