Będzie sensacyjny transfer Neymara? Zaskakujące doniesienia

To właśnie w Santosie, w którym dekady temu grał legendarny Pele, w 2009 roku Neymar zaczął swoją wielką karierę. Już jako 17-latek robił wielkie wrażenie na boisku, przez co wróżono mu szybki transfer do któregoś z europejskich gigantów.

W 2013 roku Brazylijczyk trafił do Barcelony, w której spędził cztery owocne sezony. Tam stanowił piekielnie silny tercet ofensywnych graczy z Leo Messim i Luisem Suarezem. W efekcie udało się zdobyć wiele trofeów z Ligą Mistrzów na czele.

W 2017 roku ówczesny 25-latek został skuszony gigantycznym kontraktem i za kosmiczną kwotę 222 milionów euro przeszedł do Paris Saint-Germain. Marzeniem francuskiego giganta było wygranie Champions League, w czym walnie miał pomóc właśnie Neymar. To, co udało się zrealizować dopiero w tym sezonie, wówczas było wielką klątwą klubu ze stolicy Francji. Dominacja na krajowym podwórku nie podlegała dyskusji, ale sukcesu w Pucharze Europy zabrakło. Najbliżej było w 2020 roku, ale w finale lepszy okazał się Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim.

Reprezentant "Canarinhos" grał w Paryżu do 2023 roku. Odszedł bogatszy o pięć mistrzostw Francji, trzy Puchary Francji, dwa Puchary Ligi Francuskiej oraz cztery Superpuchary Francji. Jemu, kibicom oraz klubowi towarzyszył jednak niedosyt w postaci braku zwycięstwa w Champions League.

31-letni Neymar, który de facto mógł wybrać dowolny klub w Europie, postanowił niespodziewanie opuścić Stary Kontynent i wzbogacić się o bajońską kwotę za grę w Arabii Saudyjskiej. Taka decyzja wywołała niemałe oburzenie wśród wielu ekspertów oraz fanów, którzy uznali, że Brazylijczyk tym samym "wypisał się" z wielkiej piłki kosztem pieniędzy.

I to właśnie pieniądze okazały się jedynym pozytywnym aspektem z tego etapu kariery Neymara. Sportowo niewiele pomógł Al-Hilal, ponieważ non stop trapiły go kontuzje. Wymowne, że w odstępie dwóch sezonów zagrał w... siedmiu oficjalnych meczach i strzelił jednego gola. W styczniu 2025 roku postanowił wrócić do Santosu, aby odbudować formę.

Teraz nie brakuje doniesień medialnych, że 33-latek może ponownie zmienić otoczenie. Na razie nie ma mowy o powrocie do Europy, aczkolwiek docelowo Neymar chciałby spróbować jeszcze swoich sił na Starym Kontynencie. Kolejnym krokiem w realizacji tego celu miałby być transfer do Flamengo. A to dlatego, że klub ten niebawem wystąpi w nowej formule Klubowych Mistrzostw Świata, w których zmierzy się w fazie grupowej z Chelsea, Los Angeles Galaxy oraz Esperance Tunis. Dobra postawa w KMŚ miałaby przekonać któregoś z potentatów do pozyskania go.

Czy w tych doniesieniach jest chociaż ziarenko prawdy ze strony hiszpańskich mediów, przekonamy się bardzo szybko, bo turniej w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się już 15 czerwca.

