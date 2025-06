GP Aragonii. Kto będzie rządził w domu Marquezów?

Po jednym z najlepszych wyścigów ostatnich lat, nie tylko w MotoGP, ale także w Moto2 i Moto3, po triumfie Marco Bezzecchiego, w kluczowym dla Aprili momencie, gdy odejściem grozi Jorge Martin, po zawodzie, ale jednocześnie ultraoptymistycznym weekendzie Fabio Quartararo, który był o krok od zwycięstwa w Grand Prix, gdyby nie problem z systemem opuszczania motocykla, po mega trudnych trzech dniach dla Ducati i kolejnym obnażeniu niedoskonałości nowej konstrukcji GP25, przyszła pora na powrót do Hiszpanii. Tym razem zawodnicy zameldują się na torze Aragon, na którym w zeszłym roku zwyciężał Marc Marquez, dopisując do swojego konta siódmy triumf na tym obiekcie.

Ciężko wyobrażać sobie sytuację, by bracia Marquezowie nie walczyli o zwycięstwo. Choć walka z coraz mocniejszą Yamahą, Hondą i Aprilią może być ultra skomplikowana i trudna. Niestety na zapleczu MotoGP, dzieją się równie ciekawe rzeczy. Transferowa karuzela, rozbujana przez Martina, rozpala plotki o tym, gdzie przejdzie w sezonie 2026, mimo że niewielu zawodników pozostaje bez kontraktu, ale w sytuacji, gdy zwalnia się miejsce w ekipie fabrycznej, możliwe są poważne zawirowania. Niestety, w Aragonii nie zobaczymy Mariniego, który bardzo poważnie poturbował się podczas testu przed wyścigiem 8H Suzuka. Do zdrowia wraca także Ai Ogura, który przeszedł operację nogi i dopiero w piątek rano będzie wiadomo, czy zostanie dopuszczany do ścigania w Hiszpanii.

