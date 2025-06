Niebywałe wieści ws. Szczęsnego. Taki scenariusz to hit

W obliczu prawdopodobnego przedłużenia kontraktu aż o dwa sezony, aż ciężko uwierzyć, że Szczęsny w 2024 roku zadeklarował koniec kariery. Gdy jesienią awaryjnie trafił do Barcelony, aby pomóc klubowi wobec długotrwałej kontuzji Marc-Andre ter Stegena, wydawało się, że tuż po minionym sezonie definitywnie zawiesi rękawice na haku.

Jeszcze w trakcie sezonu 2024/2025 coraz częściej spekulowano jednak, że Polak rozważa pozostanie w Barcelonie. Przede wszystkim dlatego, że od stycznia zaczął regularnie występować w bramce "Dumy Katalonii" i co istotne, prezentował wyborną formę. W wielu meczach ratował skórę zespołowi, zbierając wysokie noty. Przyczynił się do triumfu w La Liga, Pucharze Króla i Superpucharze Króla. Dotarł również do półfinału Ligi Mistrzów.

Jego forma i wpływ na losy zespołu zostały docenione przez włodarzy Barcelony, którzy zaproponowali Polakowi przedłużenie kontraktu - i to o dwa sezony! Według doniesień medialnych, Szczęsny zaakceptuje ofertę i będzie stanowił wsparcie dla ter Stegena. Taki scenariusz to hit, bo były bramkarz m.in. Arsenalu, Romy i Juventusu miał już kończyć karierę.

