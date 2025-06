Pierwsza taka sytuacja od czterech lat! Koniec znakomitej passy Świątek

Paryż to świątynia Igi Świątek. Po raz ostatni bowiem Polka gorycz porażki we French Open musiała przełknąć w 2021 roku, kiedy do zmagań również przystępowała jako obrończyni tytułu, po niespodziewanej wiktorii w 2020.

ZOBACZ TAKŻE: Oto zwycięzcy French Open! Wszystko już jasne

Podczas Roland Garros 2021 wszystko szło zgodnie z planem. Do ćwierćfinału. Wtedy na drodze Świątek stanęła Maria Sakkari. Greczynka w dwóch setach odprawiła Polkę, a potem...

Nasza rodaczka całkowicie zdominowała rywalizację na paryskiej mączce. 26 zwycięstw i trzy tytuły z rzędu. To było absolutne panowanie Świątek, które 5 czerwca 2025 roku dobiegło końca.

Po czterech latach sposób na Polkę w stolicy Francji znalazła Aryna Sabalenka. Obecna liderka rankingu WTA pokonała Światek na etapie półfinału, a Paryż będzie miał nową królową.