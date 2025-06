Reprezentantka Polski zmienia klub. "Dał mi bardzo dużo"

Piasecka to utalentowana przyjmująca urodzona w 2002 roku. Pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiała w ŁKS Commercecon Łódź. Przed rokiem postanowiła skorzystać jednak z oferty z Bielska-Białej i dołączyć do BKS Bostik ZGO.

To był słuszny krok. Piasecka została jedną z liderek drużyny, zdobywając 469 punktów. To dało jej drugie miejsce w Tauron Lidze w zestawieniu najskuteczniejszych siatkarek.



- To był sezon pełen wyzwań i wspomnień, które zostaną ze mną na zawsze. Dziękuję z całego serca za szansę, jaką tu dostałam, za możliwość rozwoju i każdą lekcję, którą wyniosłam. Bardzo entuzjastyczni kibice to coś, co również zapamiętam, ponieważ zawsze byli, na dobre i na złe, a każde miłe słowo, które od nich usłyszałam, powodowało, że czułam się lepiej - powiedziała Piasecka na pożegnanie z klubem.



- Choć był to tylko rok, wiem, że zawsze będę wracać tu z uśmiechem i sentymentem, bo ten klub dał mi bardzo dużo sportowo, gdyż mogłam tu dojrzeć jako zawodniczka. Dziękuję za wszystko. To był wyjątkowy czas. Do zobaczenia - dodała siatkarka.



Nowy klub Piaseckiej nie jest jeszcze oficjalnie znany.