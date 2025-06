Siatkarska gwiazda wraca do swojego kraju po czterech latach. Będzie grać razem ze Stysiak

"Ogień tygrysa, dusza wilka. Znakomita atakująca naszej drużyny narodowej, gwiazda siatkówki Ebrar Karakurt, po czterech latach ma swój nowy dom w Vodafone Sultanlar Ligi" - napisał klub ze Stambułu w swoich mediach społecznościowych, ogłaszając pozyskanie 25-letniej skrzydłowej. "Czas, by błyszczeć" - odpowiedziała na ten wpis sama zawodniczka.

ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit w Turcji. Siatkarska gwiazda zmieniła klub

Karakurt przez ostatnie cztery sezony występowała we Włoszech i w Rosji. Najpierw była siatkarką ekipy Igor Gorgonzola Novara, a od sezonu 2023/2024 grała dla Lokomotiwu Kaliningrad. W kwietniu tego roku wywalczyła z Lokomotiwem mistrzostwo Rosji oraz pobiła ligowy rekord, zdobywając w całych rozgrywkach 849 punktów.

Nowa zawodniczka Eczacibasi od kilku sezonów jest ważnym ogniwem reprezentacji Turcji, z którą od 2018 roku po trzy razy stawała na podium Ligi Narodów i mistrzostw Europy. W 2023 roku sięgnęła z "Sułtankami" po złoto zarówno w VNL, jak i w kontynentalnym czempionacie.

Eczacibasi to jeden z najbardziej utytułowanych tureckich klubów - po mistrzostwo kraju sięgał aż 28-krotnie. Na dwudziesty dziewiąty tytuł czeka jednak długo, bo już od 2012 roku. W sezonie 2024/2025 zakończył rozgrywki Vodafone Sultanlar Ligi na trzecim miejscu. Natomiast w Lidze Mistrzyń dotarł do ćwierćfinału.

Do kolejnej ligowej kampanii zespół przystąpi mocno zmieniony. Jego nowym trenerem został Giulio Bregoli, który przyszedł do tureckiego giganta z włoskiego Reale Mutua Fenera Chieri '76. Z drużyny odeszły jej dwie największe gwiazdy - wieloletnia liderka Tijana Bosković (do Vakifbanku Stambuł) oraz Hande Baladin (do Fenerbahce Medicana Stambuł). Jedną z nowych postaci w drużynie poza Karakurt jest liderka reprezentacji Polski Magdalena Stysiak, która przeniosła się do Eczacibasi po dwóch sezonach występów w barwach Fenerbahce.

GW, Polsat Sport