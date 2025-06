Sport, biznes i emocje. 10 czerwca w Sopocie porozmawiamy o przyszłości sponsoringu w Polsce.

To właśnie dlatego Sport for Brands 2025 – jedyna konferencja w Polsce w całości poświęcona sponsoringowi sportowemu – powraca w wielkim stylu. Już 10 czerwca w Sheraton Sopot Hotel spotkają się liderzy rynku, by podzielić się doświadczeniami i najnowszymi trendami, które kształtują przyszłość tej branży.

Co znajdzie się w programie?

● Prezentacja raportu „Rynek Sponsoringu Sportowego w Polsce” – premierowe dane, liczby i wnioski

● Sportowiec jako marka – rozmowa One on One z Karolem Kłosem o budowaniu wizerunku na boisku i poza nim

● ROI vs AVE – czy sponsoring to tylko liczby, czy także emocje i zaangażowanie w realizację celów społecznych?

● Polskie kluby w rozgrywkach europejskich – efekty marketingowe i ekonomiczne

● Promocja marek na rynkach zagranicznych poprzez sport – jak wykorzystać potencjał rozgrywek europejskich?

● Sport a marketing miejsc – jak oceniać efekty ekonomiczne, społeczne i marketingowe projektów w sporcie i samorządach

● Wyjątkowe partnerstwo w wymiarze premium – case study Lancerto x PZPN

● #PijKranówkę – kampania społeczna, która pokazuje, że sport może zmieniać lokalne społeczności

● Podcast sportowy jako narzędzie marketingu 360° - Jak Bieganie.pl tworzy angażujący content audio dla marek

„Dobre historie w sporcie zaczynają się tam, gdzie ktoś widzi coś więcej niż tylko wynik – dostrzega człowieka, wartości, kontekst. Sponsoring to dziś nie tylko inwestycja w markę, ale przede wszystkim inwestycja w relacje i emocje – i o tym będziemy rozmawiać w Sopocie” – mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska.

Dodatkowe atuty wydarzenia:

● Sesje Q&A po każdej prelekcji – zadawaj pytania i zdobywaj konkretne odpowiedzi

● Networking z ponad 500 uczestnikami z całej Polski – marki, kluby, agencje, związki, samorządy

● Aplikacja networkingowa – umawiaj spotkania i poznawaj ludzi, którzy zmieniają polski sport

Informacja prasowa