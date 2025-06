Wielki talent polskiej siatkówki oficjalnie w nowym klubie

"Jeden z największych talentów młodego pokolenia w Polsce dołącza do naszego zespołu! Jakub Nowak, MVP minionego sezonu PLS 1. Ligi i reprezentant szerokiej kadry Polski, podpisał kontrakt z Norwidem i w nadchodzącym sezonie będzie walczył o punkty w PlusLidze w naszych barwach!" - napisano w mediach społecznościowych nowego klubu niespełna 20-letniego środkowego bloku.

Nowak przeniósł się do Częstochowy z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. W sezonie 2024/2025 zajął z nią drugie miejsce w fazie zasadniczej PLS 1. Ligi. W ćwierćfinale jego zespół nieoczekiwanie przegrał z MCKiS-em Jaworzno.

Młody gracz był najlepiej blokującym siatkarzem całych rozgrywek. Jako jedyny zanotował w nich ponad 100 punktowych bloków (103, średnia 0,88 na set). Ogólem w 31 spotkaniach zdobył 324 punkty (11,68 na set). Na wieńczącej sezon Gali PLS został wybrany najlepszym zawodnikiem PLS 1. Ligi.

Bardzo dobre występy Nowaka na zapleczu PlusLigi zostały dostrzeżone przez selekcjonera reprezentacji Polski Nikolę Grbicia, który powołał go do szerokiej kadry na 2025 rok, a w otwierającym sezon turnieju towarzyskim Silesia Cup dał możliwość debiutu w seniorskiej kadrze. W najbliższych dniach 20-latek będzie miał natomiast szansę, by zadebiutować w Lidze Narodów - znalazł się w ogłoszonej w czwartek czternastoosobowej drużynie na pierwszy tegoroczny turniej VNL z udziałem Biało-Czerwonych w chińskim Xi'an (11-15 czerwca).

W Częstochowie Nowak będzie pracował pod okiem trenera Guillermo Falaski, który również jest nową postacią w zespole. Innym wzmocnieniem ogłoszonym w ostatnich dniach przez Norwida jest uważany za ogromny talent francuski rozgrywający Amir Tizi-Oualou. Przedłużono też kontrakt z najlepiej punktującym graczem ostatniego sezonu PlusLigi, Patrikiem Indrą.

Ruchy transferowe klubu dają kibicom z Częstochowy nadzieję na poprawienie wyniku z zakończonych kilka tygodni temu rozgrywek, w których Steam Hemarpol Norwid był rewelacją. W fazie zasadniczej wywalczył awans do play-offów i zakończył zmagania na ósmej pozycji.

GW, Polsat Sport