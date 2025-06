Z wicemistrza do mistrza. Kolejna gwiazda w siatkarskim "dream teamie"

Daalderop dołącza do siatkarskiego "dream teamu" z Conegliano po dwóch latach gry w ekipie z Lombardii. Z Numią Vero Volley w ostatnim sezonie sięgnęła po srebrny medal Serie A1 i brąz Ligi Mistrzyń. Zarówno w finale ligi włoskiej, jaki w półfinale Champions League, drużyna Holenderki przegrała właśnie z Conegliano.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska gwiazda wraca do swojego kraju po czterech latach. Będzie grać razem ze Stysiak

- Bardzo się cieszę, że dołączam do Conegliano na przyszły sezon. Nie mogę się doczekać jego startu i mam nadzieję, że przyczynię się do kolejnej pełnej sukcesów kampanii. Jako rywal, Conegliano zawsze mi imponowało, zwłaszcza tym, jak gra ten zespół w trudnych momentach - zachowując spokój i z niezachwianą pewnością siebie. Z tego powodu jestem bardzo podekscytowana dołączeniem do tej drużyny i pracą z jej sztabem, mam nadzieję uczyć się od najlepszych - powiedziała Daalderop klubowym mediom najlepszej drużyny Europy.

Mierząca 189 centymetrów skrzydłowa obecnie przebywa z reprezentacją Holandii w Ottawie, gdzie w piątek meczem z Kanadą (godzina 1:30 polskiego czasu) rozpocznie występy w Lidze Narodów 2025.

Prosecco Doc Imoco będzie czwartym klubem Daalderop w Italii. Wcześniej 26-letnia przyjmująca występowała też w Il Bisonte Firenze i Igor Gorgonzola Novara. Poza Włochami grała m.in. w tureckim Vakifbanku Stambuł, z którym w 2023 roku wygrała Ligę Mistrzyń.

Jej największe sukcesy na scenie reprezentacyjnej to dwa medale mistrzostw Europy - srebrny (2017) i brązowy (2023).

W ekipie Conegliano, która w sezonie 2024/2025 wygrała wszystko, co było do wygrania, Daalderop będzie występować m.in. z polską rozgrywającą Joanną Wołosz, MVP ostatnich finałów Ligi Mistrzyń, Szwedką Isabelle Haak i Brazylijką Gabi.

GW, Polsat Sport