Były piłkarz Arsenalu skazany na 4 lata więzienia! "Wszystko zmarnowałeś"

Jak podaje BBC, do odkrycia przestępczego procederu doszło 2 września 2025 roku na lotnisku Londyn-Stansted w hrabstwie Essex. Angielscy funkcjonariusze odkryli podczas kontroli bagażu cztery walizki z podwójnym dnem, w których starannie zapakowano w woreczkach próżniowych 60 kilogramów narkotyków.

Walizki należały do dziewczyny Emmanuela-Thomasa, Yasmin Piotrowskiej, a także jej przyjaciółki Rosie Rowland. Były piłkarz "Kanonierów" został powiązany ze sprawą przez SMS-y, które w panice wysyłał do obu kobiet, gdy tylko dowiedział się, że zostały nakryte na przewożeniu marihuany. 34-latek nakazał im usunięcie wszystkich wiadomości, które wymieniali za pomocą SMS-ów oraz wiadomości na różnych komunikatorach internetowych. Funkcjonariusze zdołali jednak zabezpieczyć te konwersacje, przez co zawodnik również usłyszał zarzuty.

Obie kobiety tłumaczyły w sądzie, że nie miały pojęcia, co przewożą. Zarówno Piotrowska, jak i Rowland, twierdziły, że przekonywano je, iż w bagażu mają wyroby ze złota. Przyznały również, że mózgiem całej operacji był Jay Emmanuel-Thomas, który miał opłacić im podróż do Tajlandii oraz dać każdej z nich po 2500 funtów (około 13 tysięcy złotych).

- Wszystko zmarnowałeś. Przez swoje działania nie zostaniesz zapamiętany jako profesjonalny piłkarz, tylko jako przestępca - powiedział sędzia Alexander Mills z Sądu Koronnego w Chelmsford, który ogłaszał wyrok.

Jay Emmanuel-Thomas to były zawodnik młodzieżowych drużyn Arsenalu, kapitan ekipy U-18 "Kanonierów" oraz młodzieżowy reprezentant Anglii U-17 i U-19. W trakcie piłkarskiej kariery występował również między innymi w Blackpool, Cardiff, Ipswich, Bristol City, QPR oraz szkockich zespołach Livingston i Aberdeen. W ubiegłym sezonie grał w szkockim Greenock Morton FC, z którego został dyscyplinarnie zwolniony, gdy tylko media poinformowały o jego udziału w przestępstwie.