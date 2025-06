Dla kogo Złota Piłka? Selekcjoner Hiszpanii nie ma wątpliwości

17-letni napastnik, rewelacja Barcelony, poprowadził Hiszpanię do zwycięstwa, strzelając dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego. Wygrana pozwoliła obrońcom tytułu i aktualnym mistrzom Europy awansować do trzeciego z rzędu finału Ligi Narodów, w którym zmierzą się z Portugalią.

- Yamal wysłał jasny sygnał i pokazał, że powinien zdobyć Złotą Piłkę. Jest najlepszym piłkarzem na świecie i moim zdaniem oczywiście zasługuje na to trofeum - powiedział de la Fuente w rozmowie ze stacją RTVE.

Yamala uważa się za jednego z faworytów tegorocznego plebiscytu Złota Piłka magazynu "France Football", obok napastnika reprezentacji Francji Ousmane'a Dembele. W tym roku obaj odgrywają kluczowe role w swoich klubach i kadrach.

- Zawsze mówię mamie to samo, że staram się dawać z siebie wszystko. To mnie motywuje i to sprawia, że wstaję rano. Dlatego gram w piłkę nożną. Zawsze najlepiej jest pokazać się na boisku. Dembele to świetny piłkarz, widzieliśmy to w Lidze Mistrzów, ale cieszę się, że to my jesteśmy w finale - skomentował Yamal.

Nominowani w tegorocznej edycji plebiscytu Złota Piłka, która obejmuje okres od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2025, zostaną ogłoszeni na początku sierpnia, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 22 września.

PAP