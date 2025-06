Dla kraju i... sportu. Fabryka Broni "Łucznik" obchodzi stulecie istnienia

Uroczystości, związane ze stuleciem fabryki, rozpoczęły się już we wtorek (3 czerwca), kiedy to otwarto wystawę "Sto lat Fabryki Broni – dla kraju, społeczeństwa i miasta", którą do końca wakacji będzie można oglądać na Placu Jagiellońskim w samym centrum Radomia. Wystawa przedstawia historię "Łucznika" jako producenta uzbrojenia, z którego polscy żołnierze korzystają od czasów II wojny światowej aż do dziś. Warto bowiem zaznaczyć, że założona w 1925 roku fabryka rozpoczęła produkcję właściwie natychmiastowo, a z Radomia wyszły między innymi: karabinek wz. 98 (polska wersja Mausera Kar 98), kbk wz. 29 i kbks wz. 29, rewolwery Nagant, legendarne już pistolety Vis wz. 35, od 1936 roku etatowa broń boczna kadry zawodowej, pistolety maszynowe PPS, karabinek wz. 88 Tantal, aż po dzisiejsze Glauberyty, Groty i Beryle.

ZOBACZ TAKŻE: Ministerstwo zostawia młodzież na lodzie. Zlikwidowano Program Upowszechniania Strzelectwa!

- Największym przełomem w historii "Łucznika" w Radomiu, chwilą, która - w mojej ocenie - zmieniła Fabrykę Broni, było zaprojektowanie i wyprodukowanie broni w oparciu o własną myśl techniczną. Mówię tutaj o nowoczesnym Modułowym Systemie Broni Strzeleckiej Grot. Zaczęliśmy wówczas robić coś, co nie jest oparte na licencji, na konstrukcjach już kiedyś przez kogoś wymyślonych - powiedział Polsatowi Sport Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni "Łucznik" Radom.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wystawa jest tylko jednym z wielu punktów obchodów jubileuszu. W piątek (6 czerwca) odbędzie się wyjątkowa gala z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojska, służb mundurowych oraz instytucji, które przez dziesięć dekad wspierały rozwój fabryki, dzień później, w sobotę (7 czerwca), odbędzie się piknik rodzinny dla wszystkich pracowników "Łucznika", ich rodzin, mieszkańców Radomia i sympatyków Fabryki Broni, zaś na wieczór zaplanowano koncert jubileuszowy pod hasłem "Diament Tradycji. Muzyka Pokoleń". Zwieńczenie obchodów odbędzie się natomiast - a jakże! - na sportowo.

- W niedzielę (8 czerwca) odbędzie się Bieg 100-lecia Fabryki Broni, zorganizowany przez Stowarzyszenie Biegiem Radom. Już o godzinie 10.00 ulicami centrum miasta ruszą nie tylko biegacze, ponieważ będziemy mieli również coś dla tych, którzy wolą wolniejszy sposób poruszania się, czyli nordic walking - powiedziała Magdalena Siczek-Zalewska z działu marketingu i komunikacji Fabryki Broni "Łucznik" Radom.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fabryka Broni odgrywała przez dziesięciolecia szczególną rolę nie tylko dla obronności i bezpieczeństwa Polski, ale i dla... sportu! To właśnie "Łucznik" produkuje broń do coraz popularniejszego - choć targanego niestety również pewnymi problemami - strzelectwa sportowego! W Polsce z roku na rok rośnie liczba osób uprawiających tę dyscyplinę (w tym roku jest to już około 300 tysięcy ludzi), w czym zresztą duża rola - chwilowo zawieszonego - Programu Upowszechniania Strzelectwa, realizowanego przez AZS w szkołach ponadpodstawowych. Broń dla strzelców sportowych, produkowana przez radomską fabrykę, cieszy się wśród zawodników sporym zainteresowaniem ze względu na niezwykle korzystny stosunek jakości do ceny.

- Strzelcy sportowi mogą u nas kupić właściwie każdą broń, tylko oczywiście w wersji cywilnej, która różni się od wersji bojowej tym, że nie ma opcji full-auto, czyli systemu ognia ciągłego. Zainteresowanie jest wysokie tym bardziej, że nasz produkt jest produktem modułowym, czego nie posiadają inni producenci na świecie - zaznaczył Daniel Wilk, Członek Zarządu Fabryki Broni "Łucznik" Radom.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Obchody stulecia "Łucznika" to również okazja do upamiętnienia pracowników, którzy - po przejęciu fabryki przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej - sabotowali plany wroga, płacąc za to najwyższą cenę...

- W 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę, fabryka została bardzo szybko, bo raptem po 8 dniach, przejęta. Produkcja była utrzymana, ale nasi pracownicy wykonywali swe obowiązki najgorzej, jak tylko mogli i wielu z nich przypłaciło to życiem. 14 października 1942 roku życie straciło 15 naszych pracowników. Cały czas pozostają oni w naszej pamięci i cały czas tę pamięć kultywujemy, składając co roku kwiaty - dodał Krzysztof Kozieł, specjalista ds. marketingu i komunikacji Fabryki Broni "Łucznik" Radom, który po 20 latach pracy został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Obchody stulecia Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu potrwają znacznie dłużej, a ich kulminacją będą lipcowe zawody strzeleckie dla strzelców sportowych ze środowiska cywilnego.