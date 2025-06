Doświadczony polski siatkarz zmienił klub! W tym zespole PlusLigi zagra

Halaba urodził się 14 grudnia 1995 roku w Płocku. Przygodę z siatkówką rozpoczął w 2010 roku w klubie UKS Małochowianka, skąd przeniósł się do Metro Warszawa. Już w 2013 roku sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów, zdobywając jednocześnie tytuł najlepiej zagrywającego zawodnika turnieju.

Rok później podpisał kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów, jednak w sezonach 2014/2015 i 2015/2017 grał na wypożyczeniu, odpowiednio w AZS AGH Kraków i AZS Politechnice Warszawskiej. W 2017 roku zdecydował się na pierwszy zagraniczny krok w karierze, reprezentując: Ceske Budejovice (Czechy) oraz Hypo Tirol Alpenvolleys Haching (Austria).

Na parkiety PlusLigi powrócił w 2019 roku, występując kolejno w barwach Trefla Gdańsk, Aluron CMC Warty Zawiercie, a przez ostatnie cztery sezony – Ślepska Malow Suwałki.

Do tej pory Halaba rozegrał w PlusLidze 181 meczów, zdobywając 1668 punktów, w tym: 1381 punktów w ataku, 111 blokiem i 176 zagrywką. Jego rekord punktowy w jednym spotkaniu to 24 punkty, zdobyte w barwach Trefla Gdańsk przeciwko GKS Katowice.

W 2019 roku Halaba dostąpił zaszczytu bycia chorążym reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia Letniej Uniwersjady w Neapolu. Wraz z kadrą prowadzoną przez duet Paweł Woicki - Daniel Pliński zdobył srebrny medal tych rozgrywek.

– Negocjacje nie trwały długo – przyznaje Halaba. – Indykpol AZS Olsztyn to stabilny, bardzo dobry klub z dobrym trenerem. Cztery lata spędzone w poprzednim klubie to naprawdę długi okres. Poczułem, że nadszedł czas na nowe wyzwania, świeży bodziec i postawienie sobie nowych celów. Olsztyn to genialne miasto – mieszkamy tu z rodziną już od miesiąca i bardzo nam się podoba.

– Chciałbym zaprezentować się jako zawodnik z uśmiechem na twarzy, który nigdy się nie poddaje i walczy o każdą piłkę – taki jestem i taki chcę być dla tej drużyny - zakończył.

indykpolazs.pl, Polsat Sport