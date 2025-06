Hitowy transfer trenerski w Serie A. Zmienił klub po 9 latach

Sezon 2024/2025 był na ławce trenerskiej AS Roma wyjątkowo burzliwy. Kampanię rozpoczął Daniele De Rossi, który jednak już we wrześniu został zwolniony. Następnie dwa miesiące potrwała kadencja Ivana Juricia. Od listopada do końca sezonu za wyniki rzymian odpowiadał natomiast Claudio Ranieri.

73-latek postanowił jednak przejść na emeryturę. Włodarze Romy stanęli więc przed koniecznością znalezienia nowego szkoleniowca. Już wiadomo, kto nim zostanie.



W piątek klub ogłosił, że drużynę obejmie Gian Piero Gasperini. To 67-letni trener, który przez dziewięć poprzednich sezonów prowadził z powodzeniem Atalantę BC.



Pod jego wodzą drużyna z Bergamo czterokrotnie zagrała w Lidze Mistrzów. Raz wygrała też Ligę Europy, pokonując przed rokiem w finale Bayer Leverkusen 3:0.