Gonitwa, organizowana w pierwszą sobotę czerwca na torze Epsom Downs w Surrey na dystansie dokładnie 2423 metrów, odbywa się w Anglii nieprzerwanie od 1780 roku! Mówi się, że Epsom Derby jest dla wyścigów konnych tym, czym dla kolarstwa jest Tour de France, a dla tenisa Wimbledon. Bogatą historię i ducha tradycji czuć tutaj na każdym kroku, dlatego nic dziwnego, że zmagania te są wyjątkową datą w wyścigowym kalendarzu. Dodatkowych emocji dodaje tu fakt, iż są to Derby, czyli wyścig, w którym konie mogą wystartować w danym kraju tylko raz w życiu – jako trzylatki. Nie ma tu więc miejsca na jakiekolwiek błędy, bo okazji do zrehabilitowania się za nie już nigdy nie będzie...

Skąd wzięła się nazwa Derby? Według legendy na pomysł organizowania takiego wyścigu wpadło równocześnie - tuż po pierwszej edycji Oaks Stakes w 1779 roku - dwóch dżentelmenów: sir Charles Bunbury oraz gospodarz Oaks Stakes, dwunasty hrabia Derby. O tym, czyjego imienia będą zmagania dla trzyletnich koni, miał zadecydować - jak w przypadku pamiętnego awansu Górnika Zabrze w rywalizacji z Romą w Pucharze Zdobywców Pucharów - rzut monetą. Jest jednak i taka wersja, że pan Bunbury, zarządca dżokej klubu, sam odstąpił nazwę gospodarzowi. Na pocieszenie sir Charles Bunbury mógł się cieszyć premierowym zwycięstwem w Derby, gdyż w 1780 roku triumfował należący do niego koń Diomed.



Betfred Derby, wraz z majowym wyścigiem 2000 Guineas Stakes (polskim odpowiednikiem jest Nagroda Rulera) na dystansie 1600 metrów oraz rozgrywanym w sierpniu lub wrześniu innym klasykiem – St. Leger (2800 m) - stanowi tzw. angielską potrójną koronę. Zwycięzca tych trzech wyścigów zyskuje miano konia trójkoronowanego. O tym, że nie jest to łatwe zadanie, świadczyć może fakt, iż Anglicy na takiego konia czekają już 55 lat. Ostatnim, któremu udało się sięgnąć po potrójną koronę, był w 1970 roku legendarny Nijinsky, uważany za jednego z najwspanialszych koni XX wieku. Czy doczekamy się go w tym sezonie? Jest na to szansa, gdyż Ruling Court pod dżokejem Williamem Buickiem, triumfator 2000 Guineas Stakes, wymieniany jest również w gronie ścisłych faworytów do zwycięstwa w Epsom.

O wygraną nie będzie jednak łatwo. Aidan O'Brien, trener, którego konie triumfowały w Betfred Derby już dziesięć razy (w tym Auguste Rodin i City of Troy w dwóch ostatnich edycjach wyścigu), również wystawia bardzo mocnego konia. Delacroix pod Ryanem Moore'em jest w bardzo dobrej formie, o czym świadczy choćby niedawna wygrana w Cashel Palace Hotel Derby Trial w Leopardstown, uważanej za próbę generalną przed Betfred Derby.

Tegoroczna edycja Betfred Derby w Epsom odbędzie się w sobotę (7 czerwca). Transmisja od godziny 15.30 w Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.