MVP zagra w PlusLidze! Ciekawy transfer oficjalnie ogłoszony

Worsley dwukrotnie z rzędu został wybrany najlepszym rozgrywającym Ligue A (2023/2024, 2024/2025), a w minionym sezonie sięgnął również po tytuł MVP całych rozgrywek.

– Joe to inteligentny i dynamiczny rozgrywający, który w swoich dotychczasowych zespołach był kluczowym zawodnikiem, cenionym za boiskową dojrzałość i świetny przegląd gry. Jego styl znakomicie wpisuje się w naszą wizję drużyny i będzie ważnym elementem budowy jej siły w nadchodzących sezonach – mówi Mariusz Sordyl, trener Trefla Gdańsk.

– Dzień dobry wszystkim! Bardzo się cieszę, że dołączam do tak szanowanego klubu i już niedługo będę mógł walczyć ramię w ramię z nowymi kolegami z drużyny przy wsparciu tak wspaniałych kibiców w jednej z najlepszych hal na świecie. Nie mogę się doczekać, aż wszystkich poznam i rozpoczniemy wspólną pracę – mówi Joe Worsley, nowy rozgrywający Trefla Gdańsk. – Zdecydowałem się na transfer do Trefla, ponieważ uznałem, że to świetny krok w mojej karierze i najlepsze możliwe miejsce do rozwoju dla mnie jako zawodnika. W nadchodzącym sezonie razem z drużyną będziemy ciężko pracować i zawalczymy o jak najwyższe cele – zakończył.

Transfer rozgrywającego jest drugim ogłoszeniem transferowym Trefla przed sezonem 2025/2026 PlusLigi. Do drużyny dołączył już Piotr Nowakowski, a ważne kontrakty nadal mają Aliaksei Nasevich, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka i Fabian Majcherski.

treflgdansk.pl, Polsat Sport