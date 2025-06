Gdzie obejrzeć mecz REBUD Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Górnik Zabrze?

Po dwóch starciach – wygranej Ostrovii w pierwszym meczu i zwycięstwie Górnika w rewanżu – stan rywalizacji wynosi 1-1. Teraz nie ma już miejsca na kalkulacje. Zwycięzca tego spotkania sięgnie po brązowy medal, a przegrany zakończy sezon tuż za podium.

- Ten mecz to coś więcej niż walka o medal – to nagroda za cały sezon pracy i wiary. Zrobimy wszystko, żeby zakończyć to w miejscu, które zasługuje na historię – w Ostrowie, z naszymi ludźmi! – mówi Bartłomiej Tomczak, zawodnik Rebud KPR Ostrovii.



Dla drużyny prowadzonej przez trenera Kima Rasmussena to nie tylko szansa na pierwsze ligowe podium w historii klubu, ale też ukoronowanie wyjątkowego sezonu pełnego rekordów, wzruszeń i wielkich emocji. Zespół już kilkukrotnie udowadniał, że nie boi się żadnych wyzwań, a w 3mk Arenie potrafi zdziałać cuda.



- Jesteśmy gotowi. Znamy swoją wartość, znamy siłę tej drużyny i tej hali. Gramy ostatni mecz sezonu – i nie ma piękniejszego scenariusza niż wywalczyć medal wśród własnych kibiców – dodaje Krzysztof Łyżwa.



Zespół z Zabrza również nie ukrywa, że ich celem jest zdobycie w sobotę brązowych medali. Chcę zdobyć medal i godnie pożegnać się z klubem. Moim celem jest zwycięstwo i pozytywne zakończenie tej pięknej historii w Zabrzu – mówi Taras Minotskyi, dla którego będzie to ostatni mecz w barwach Górnika Zabrze.



Również bramkarz Kacper Ligarzewski podkreśla, że zabrzańska drużyna nie zamierza się zatrzymać: Przedłużyliśmy tę walkę o trzecie miejsce! Widzimy się w Ostrowie – obiecujemy, że damy z siebie wszystko – zapowiada, dodając: Jesteśmy świetnie przygotowani i bardzo zmotywowani. Ostatnie zwycięstwo dodało nam skrzydeł – jesteśmy pełni energii i determinacji. Po meczu okaże się, kto zawiesi brązowy medal na szyi.

Transmisja meczu REBUD Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Górnik Zabrze w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:50.

