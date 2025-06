Poznaliśmy terminarz pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy!

Już niemal tradycyjnie jesienią zespoły PKO BP Ekstraklasy rozegrają 18 kolejek, a runda zakończy się 8 grudnia. Po zimowej przerwie rywalizacja zostanie wznowiona 30 stycznia, a ostatnia kolejka sezonu została zaplanowana na 23 albo 24 maja 2026.

Jak przekazała Ekstraklasa SA w komunikacie, rozgrywki w piątek 18 lipca rozpoczną się dwoma spotkaniami z udziałem drużyn reprezentujących Polskę w europejskich pucharach. Jedną będzie mistrz kraju - Lech, a drugą zespół występujący w Lidze Konferencji. Drugi z uczestników tych zmagań zaprezentuje się w sobotę, a Legia Warszawa, którą czekają eliminacje Ligi Europy, na inaugurację w niedzielę podejmie Piast Gliwice.

Z trzech beniaminków tylko jeden - Wisła Płock - zagra na własnym stadionie; jej rywalem będzie Korona Kielce. Arka Gdynia przywita się z PKO BP Ekstraklasą w Lublinie, gdzie zmierzy się z Motorem, a Bruk-Bet Termalicę Nieciecza czeka wyjazd do Białegostoku na spotkanie z Jagiellonią.

W 18 jesiennych kolejkach, które zawsze rozgrywane będą w weekendy, każdy z zespołów zagra równo po dziewięć razy przed własną publicznością i na wyjazdach.

- Przy układaniu terminarza po raz kolejny uwzględniliśmy szereg czynników - od głosu klubów uczestniczących w eliminacjach europejskich, przez remonty stadionów, po duże wydarzenia miejskie i prośby samych drużyn. Każdy klub dodatkowo zgłosił dostępność swoich stadionów. Pozwoliło to uniknąć kolizji terminów i problemów organizacyjnych, a także miało to wpływ na ostateczny kształt terminarza. Przez to, jak co roku, nie obowiązuje zasada naprzemienności dom-wyjazd - tłumaczył cytowany w komunikacie spółki jej dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

I tak m.in. beniaminek z Niecieczy rozpocznie sezon od dwóch wyjazdów, gdyż na jego stadionie w lipcu przeprowadzana będzie renowacja murawy.

Podobnie jak w poprzednich latach, ekipy uczestniczące w europejskich pucharach mają możliwość przekładania swoich dwóch meczów ligowych - jednego w rundach kwalifikacyjnych 1-3 oraz jednego między spotkaniami decydującego o awansie dwumeczu.

Z terminarza wynika, że na 6. kolejkę zaplanowano pojedynki pucharowiczów - Rakowa Częstochowa z Lechem, a Legii z Jagiellonią.

Z kolei na ligowe klasyki kibice muszą poczekać do później jesieni - w weekend 25-26 października Legia podejmie Lecha, a tydzień później stołeczną drużynę czeka wyjazd do Łodzi na potyczkę z Widzewem.

Terminarz 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2025/26 - 18-21 lipca

Wisła Płock - Korona Kielce

Legia Warszawa - Piast Gliwice

Motor Lublin - Arka Gdynia

Widzew Łódź - KGHM Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk

Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

GKS Katowice - Raków Częstochowa

Lech Poznań - Cracovia

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

PAP