French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

W drugim półfinale walczą Novak Djokovic oraz Jannik Sinner, czyli jedne z najmocniejszych nazwisk we współczesnym tenisie. Droga obu panów w tym turnieju była dość podobna, ponieważ do momentu ćwierćfinału wygrywali swoje spotkania w trzech setach.

Rywalizacja w 1/4 wyglądała jednak w ich przypadku inaczej. Sinner bez większych problemów w niecałe dwie godziny uporał się z Aleksandrem Bublikiem. "Nole" na kort wyszedł później i spędził na nim zdecydowanie więcej czasu. Po pasjonującym i bardzo zaciętym starciu triumfował nad trzecim zawodnikiem światowego rankingu - Alexandrem Zverevem.

W tym roku Roland Garros trwa od 25 maja do 8 czerwca. Na liście startowej znalazło się po 128 tenisistów i tenisistek. Rywalizują oni w ramach drabinki turniejowej.

