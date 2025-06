Roland Garros: Novak Djokovic - Jannik Sinner. Wynik meczu. Kto wygrał?

Djokovic i Sinner to jedne z najmocniejszych nazwisk we współczesnym tenisie. Droga obu panów w tym turnieju była dość podobna, ponieważ do momentu ćwierćfinału wygrywali swoje spotkania w trzech setach.

Rywalizacja w 1/4 wyglądała jednak w ich przypadku inaczej. Sinner bez większych problemów w niecałe dwie godziny uporał się z Aleksandrem Bublikiem. "Nole" na kort wyszedł później i spędził na nim zdecydowanie więcej czasu. Po pasjonującym i bardzo zaciętym starciu triumfował nad trzecim zawodnikiem światowego rankingu - Alexandrem Zverevem.

Wynik meczu Djokovic - Sinner. Kto wygrał mecz Roland Garros?

