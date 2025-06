Rywalizacja na Sardynii, Kajetanowicz już w czołowej trójce

Ustronianin wraz ze swoim pilotem w bardzo dobrym stylu pokazali się na popołudniowych odcinkach szóstej rundy mistrzostw świata. Kajetanowicz i Szczepaniak uzyskiwali odpowiednio trzeci, ósmy i ponownie trzeci czas w WRC2 Challenger. Ich tempo i bezbłędna jazda pozwoliły na awans o trzy pozycje, na trzecie miejsce! W ogólnej klasyfikacji WRC2 zajmują również wysoką, piątą lokatę.



– Za nami udany, pierwszy dzień Rajdu Sardynii. Był wymagający, a to dopiero początek. Przed nami kolejne, niełatwe dni - długa sobota i piaszczysta niedziela, z dwoma nowymi odcinkami specjalnymi. Mamy mniej więcej jedną trzecią rajdu za sobą, a nastawienie po niej jest pozytywne, ponieważ notujemy dobre czasy. Jesteśmy na podium w Challengerach, na ponad 30 załóg, które wystartowały, więc ścigamy się w czołówce i o to nam chodziło. Nie wszystko jeszcze działa perfekcyjnie, ale trudno o to, żeby na takim rajdzie wszystko było idealnie. Coraz lepiej czuję się w samochodzie, ale przyznam szczerze, że czasami trochę na ślepo decyduję o ustawieniach i testuję to na niektórych odcinkach specjalnych. Mam przyjemność z jazdy, jest uśmiech na twarzy, bo widzę wzdłuż trasy kibiców z polskimi flagami. To też daje mi mnóstwo motywacji. Jestem zadowolony, że wszystko przebiega zgodnie z planem i że, przede wszystkim, nie popełniam dużych błędów – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz.



Sobotni etap będzie najdłuższym w rajdzie i liczy ponad 121 kilometrów. Organizatorzy zaplanowali trzy odcinki specjalne pokonywane dwukrotnie. Załogi rywalizować będą na OS 7 i 10 Coiluna - Loelle (21,18 km), OS 8 i 11 Lerno - Su Filigosu (24,34 km) oraz OS 9 i 12 Tula - Erula (15,28 km).

