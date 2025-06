Dramat włoskiego klubu! Jeszcze kilka lat temu grał w Serie A, a teraz wycofał się z ligi

Na stronie internetowej klubu pojawiło się oświadczenie, w którym podano przyczyny tej trudnej decyzji.

"Z wielkim smutkiem właściciel SPAL informuje, że klub nie weźmie udziału w rozgrywkach Serie C w sezonie 2025/2026. To bolesny rezultat prób znalezienia właściwych rozwiązań, które mogłyby zapewnić kontynuację projektu. Niestety, obecne warunki sprawiły, że jest to niemożliwe" - napisano. W dalszej części komunikatu czytamy o dokładnych kwotach, jakie właściciel zainwestował w prowadzenie klubu i o problemach ze znalezieniem nowych sponsorów. Jednocześnie podkreślono, że klub ani nie zbankrutował, ani nie upadł. Nowy sezon SPAL rozpocznie w niższej lidze.

Klub z Ferrary został założony w 1907 roku. W całej swojej historii rozegrał łącznie 24 sezony w Serie A. Swój ostatni awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy SPAL wywalczyło w sezonie 2016/2017. W elicie "Biancazurri" grali przez trzy lata. W kampanii 2019/2020 zajęli ostatnie miejsce w tabeli i spadli do Serie B. Na zapleczu Serie A spędzili trzy sezony, po czym dwa lata temu uplasowali się na 19. lokacie, co poskutkowało degradacją do Serie C.

Na seniorskim poziomie w SPAL zagrało pięciu Polaków. Najwięcej spotkań uzbierał Thiago Cionek (78 meczów). Ponadto biało-niebieskie barwy przywdziewali Bartosz Salamon, Arkadiusz Reca, Patryk Peda i Jakub Iskra.

Warto dodać, że SPAL to nie jedyny włoski klub, który znalazł się w poważnych tarapatach w ostatnim czasie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce upadłość ogłosi Brescia Calcio