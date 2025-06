Dwie wygrane reprezentacji Polski w eliminacjach ME

Polki, zajmujące 10. miejsce w światowym rankingu FIBA i szóste w Europie, w niedzielę zmierzą się z niepokonanymi Łotyszkami oraz Chorwatkami.

Z 10 zespołów (dwie grupy po pięć) trzy wywalczą awans do wrześniowych ME - bezpośredni zwycięzcy grup, zaś drużyny z drugich miejsc zmierzą się w pojedynku o ostatnią przepustkę do turnieju finałowego, który odbędzie się w Kopenhadze w dniach 5-7 września.

W wyrównanym, trudnym meczu z Belgijkami do zwycięstwa poprowadziły Stephanie Mavunga - osiem punktów i cztery zbiórki oraz wicemistrzyni świata z 2023 r. do lat 23 Aleksandra Zięmborska, odpowiednio, siedem i trzy.

W spotkaniu z Rumunkami Polki od początku osiągnęły dużą przewagę (5:1, 8:3), a po pięciu minutach, czyli na półmetku regulaminowego czasu gry, prowadziły 16:6. Mecz na minutę i 19 s przed upływem czasu zakończyła Klaudia Gertchen, zdobywając decydujący punkt akcją spod kosza. W całym spotkaniu uzyskała siedem. Mavunga miała osiem, a Zięmborska i Pawłowska - po trzy.

