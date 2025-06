Finał dla zespołu z Lublina!

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Michała Krasuskiego i Manu Lecomte’a prowadzili już 0:11. Po ponad trzech minutach przerwał to jednak Jakub Schenk. Rozgrywający trafiał kolejne rzuty, a sopocianie zbliżali się nawet na trzy punkty. Po chwili jego trójka dawała już prowadzenie gospodarzom. Sytuację ponownie zmieniali Tyran De Lattibeaudiere wraz z CJ Williamsem. Po 10 minutach było 23:26. W drugiej kwarcie po rzutach wolnych Romana Szymańskiego i Manu Lecomte’a lublinianie ponownie uciekali na dziewięć punktów. Utrzymywali przewagę, mimo że starali się to zmieniać chociażby Keondre Kennedy czy Mikołaj Witliński. Po następnym rzucie Lecomte’a różnica wzrosła do 12 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się po myśli przyjezdnych - 36:44.

Zaraz po przerwie drużyna trenera Żana Tabaka szybko zbliżała się nawet na punkt po zagraniach Nicka Johnsona i Keondre Kennedy’ego. Błyskawicznie zareagowali na to jednak Ousmane Drame oraz Courtney Ramey. Po rzucie Manu Lecomte’a różnica wzrosła do 10 punktów. Po 30 minutach było 53:62. W kolejnej części meczu ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego robiła wszystko, aby utrzymywać się na prowadzeniu, chociaż było to coraz trudniejsze. Po trafieniach z dystansu Schenka i Kennedy’ego gospodarze przegrywali już tylko czterema punktami. Po chwili Kennedy sprawiał, że różnica zmniejszyła się do dwóch punktów. Później niezwykle trudną i ważną trójkę trafił jednak Ramey. Rzuty wolne dołożył Krasuski i to PGE Start zwyciężył 79:72! Tym samym zespół z Lublina zagra w finale ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gości był Manu Lecomte z 24 punktami i 6 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Jakub Schenk z 28 punktami i 4 asystami.

Trefl Sopot - PGE Start Lublin 72:79 (23:26, 13:18, 17:18, 19:17).

Trefl Sopot: Jakub Schenk 28, Keondre Kennedy 12, Geoffrey Groselle 7, Mikołaj Witliński 7, Aaron Best 5, Nicholas Johnson 5, Nahiem Alleyne 4, Jarosław Zyskowski 4, Marcus Weathers 0.

PGE Start Lublin: Emmanuel Lecomte 24, Ousmane Drame 15, Wendell Kerry Williams Jr. 13, Tyran De Lattibeaudiere 11, Courtney Ramey 8, Michał Krasuski 4, Roman Szymański 2, Filip Put 2, Bartłomiej Pelczar 0.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-2 dla Startu, który w finale zagra z Legią Warszawa. W rywalizacji o brązowy medal Trefl zmierzty się z Anwilem Włocławek.

plk.pl