Novak Djokovic zasmucił kibiców. Szczere wyznanie po porażce we French Open

Djokovic zapewnił, że zamierza wystąpić w rozpoczynającym się 30 czerwca Wimbledonie oraz w US Open, ale nie jest pewny swoich późniejszych planów.

- Na tym etapie kariery nie wiem, co przyniesie jutro. Te dwa turnieje są pewne, co do reszty nie jestem pewny - powiedział.

Djokovic, który 22 maja obchodził 38. urodziny, jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Wygrał ich 24, a dwa tygodnie temu, pokonując Huberta Hurkacza w finale imprezy w Genewie, zanotował 100. triumf w cyklu ATP.

Choć mecz z Sinnerem został rozstrzygnięty w trzech setach, to trwał aż trzy godziny i 16 minut. W kluczowych momentach Serb nie był w stanie sobie poradzić z 15 lat młodszym rywalem.

- Jeśli to był mój pożegnalny mecz na kortach Rolanda Garrosa, to był wspaniały pod względem atmosfery i tego, co dostałem od publiczności. Czy chciałbym zagrać kolejne? Tak. Ale nie wiem, czy za 12 miesięcy będę w stanie tu zagrać. Powiedziałem, że to mógł być mój ostatni mecz tutaj. Nie powiedziałem, że tak było - podkreślił Djokovic, który French Open wygrał w 2016, 2021 i 2023 roku.

W niedzielnym finale rywalem Sinnera będzie broniący tytułu i drugi na liście ATP Hiszpan Carlos Alcaraz.

KP, PAP