Nowy zawodnik w Perugii. Jego transfer uradował gwiazdę klubu

27-letni siatkarz już od blisko dekady jest związany z włoskimi klubami. Od 2016 do 2022 roku grał w Vero Volly Monza, potem przez jeden sezon grał w Itasie Trentino i przez dwa w Ranie Werona.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacyjny siatkarz rozstał się z polskim klubem! Zagrał tylko w trzech meczach

Sezon 2024/2025 zakończył się dla czeskiego gracza już 15 grudnia ubiegłego roku, gdy właśnie w meczu z Perugią doznał poważnego urazu kolana (zerwane więzadła) i musiał przejść operację.

Swój dziesiąty sezon w Italii będący na etapie powrotu do pełni zdrowia Dzavoronok spędzi w ekipie "Block Devils", o czym jego nowy klub poinformował w piątek.

- Gra w barwach Perugii napawa mnie dumą, ponieważ to jeden z najsilniejszych zespołów a świecie. Wracam po poważnym urazie, pracuję nad tym, by mój powrót nastąpił najszybciej jak to możliwe i mam nadzieję, że niedługo będę w stanie pomóc kolegom. Teraz jestem w bardziej wymagającej, ale i dającej więcej "przyjemności" fazie powrotu: odzyskuję siły i pracuję nad powrotem do skakania. Jak na rodzaj operacji, którą przeszedłem, wszystko idzie bardzo dobrze, fizjoterapeuci są bardzo zadowoleni rezultatów - powiedział Dzavoronok, cytowany w klubowym komunikacie Perugii.

W barwach zwycięzców ostatniej edycji Ligi Mistrzów, reprezentant Czech będzie występował m.in. razem ze swoim bardzo dobrym kolegą Ołehem Płotnickim, z którym w latach 2017-2019 grał w Monzy.

- W zasadzie razem zaczynaliśmy kariery, od razu zostaliśmy "braćmi" i utrzymywaliśmy naszą znajomość także w latach, w których nie graliśmy razem. Bardzo się cieszę, że będziemy występować w tej samej ekipie, to będzie wielka przyjemność! - podkreślił Dzavoronok.

Sam Płotnicki wyraził już swoją radość z przybycia czeskiego gracza do klubu, zamieszczając na Instagramie wspólne zdjęcie, opatrzone podpisem w języku czeskim: "Witaj w Perugii, mój Bracie".

Poza Płotnickim, nowy przyjmujący "Block Devils" będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie także z Kamilem Semeniukiem i Yukim Ishikawą.

Jak do tej pory największe sukcesy Dzavoronoka na scenie klubowej to mistrzostwo Włoch (2023) i klubowe wicemistrzostwo świata (2022) wywalczone z Itasem Trentino oraz Puchar CEV (2022) zdobyty w barwach Vero Volley Monza. Z reprezentacją Czech 27-letni skrzydłowy zdobył srebrny medal Ligi Europejskiej 2018.

Sir Susa Vim Perugia w ostatnim sezonie poza triumfem w Lidze Mistrzów zdobyła też brązowy medal ligi włoskiej.

GW, Polsat Sport