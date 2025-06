Sport zespołowy, tym bardziej futbol amerykański ma to do siebie, że każdego roku następuje rotacja zawodników. Ktoś z zespołu odchodzi, a w jego miejsce przychodzi ktoś inny. Dlatego też każdy kolejny sezon to nowa historia. Przed startem obecnie trwających rozgrywek szeregi Panthers zasiliło kilku graczy, którzy mieli stanowić o sile wrocławskiej drużyny w sezonie 2025. Największe zmiany zaszły w formacji ofensywnej, którą dowodzi rozgrywający DJ Irons. Bardzo szybko pokazał, że jest liderem na boisku oraz rozgrywającym typu dual-threat, gdyż po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie 20 biegów na 196 jardów i 2 przyłożenia. Jednak prócz efektownych biegów, potrafi również celnie rzucić. Już od pierwszych akcji podaniowych jego główną opcją został skrzydłowy Darrell Stewart Jr.. Amerykański wide receiver złapał 13 piłek na 138 jardów i 2 przyłożenia.

Do dyspozycji rozgrywającego są jeszcze uzdolnieni skrzydłowi Ott Eric Ottender, Maciej Krupa i najlepszy polski running back Dawid Brzozowski. Ofensywa Panthers Wrocław w nowej odsłonie jest niezwykle groźna i nieprzewidywalna dla przeciwników. Podobnie sytuacja wygląda w formacji defensywnej, w której to znakomicie sezon rozpoczęli Hubert Ogrodowczyk, Karlis Brauns i Krzysztof Wis. Są zmorą rozgrywających rywali, gdyż w obecnej kampani zaliczyli już w sumie osiem powaleń quaterbacków przed linią wznowienia akcji.

Do tego w niesamowitej dyspozycji jest Devan Burrell, który gra zarówno w defensywie, jak i zespołach specjalnych. Po zaledwie dwóch rozegranych spotkaniach może pochwalić się zdobytym pick-6, dwoma przyłożeniami po returnie i podwyższeniem za dwa punkty po przejęciu zablokowanej piłki podczas extra pointu. Devan to obecnie najlepiej punktujący gracz Panthers Wrocław, a jego efektowne akcje stały się wizytówką początku sezonu 2025 w European League of Football.

Do rywalizacji w europejskich rozgrywkach zawodnicy z Wrocławia powrócą w niedzielę 8 maja. Na Stadionie Olimpijskim o godz. 13:00 wrocławianie zawalczą o kolejne zwycięstwo w European League of Football z czeską drużyną Prague Lions. Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box go - początek o godzinie 12:45.

pantherswroclaw.com