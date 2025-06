W sobotę biało-czerwone doznały pierwszej porażki w rozgrywkach, przegrywając 2:3 z Turczynkami. Wcześniej pokonały Tajlandię 3:0 i Chiny 3:1.

- Trudno na szybko analizować to spotkanie. Mieliśmy dużo wzlotów i upadków. Z tyłu głowy mam kilka spraw, na temat których koniecznie muszę porozmawiać z zespołem. To jest oczywiście kolejna szansa, by się czegoś nauczyć. Rywalki dały nam dobrą lekcję szczególnie w elemencie ataku. Walczyliśmy, pewne rzeczy zrobiliśmy dobrze i czegoś się nauczyliśmy, więc możemy być usatysfakcjonowani - przyznał po porażce z Turcją trener polskich siatkarek, Stefano Lavarini.

Jeśli chodzi o bilans Belgii, siatkarki tej reprezentacji raz wygrały, a dwa razy przegrały. Belgijki ograły 3:1 zawodniczki z Tajlandii, natomiast musiały uznać wyższość Chinek i Francuzek.

Po raz ostatni Polska zmierzyła się z Belgią na mistrzostwach Europy dwa lata temu. Wówczas Polki wygrał w trzech setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 5.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport, PAP