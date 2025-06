W tej serii Trefl i PGE Start grają w kratkę. Najpierw lublinianie zaskoczyli mistrzów, wygrywając na wyjeździe aż 100:81, ale już w kolejnym spotkaniu sopocianie doprowadzili do remisu (95:79). Mecz nr 3 - wygrany przez ekipę trenera Wojciecha Kamińskiego 92:84 - sprawił, że to przyjezdni musieli wygrać w kolejnym starciu, aby dalej marzyć o złocie. I to się stało - Trefl zwyciężył po dogrywce 95:93 i tym samym doprowadził do decydującego spotkania półfinałowego!

Najbliższy mecz będzie wyjątkowo trudny dla zespołu z Lublina. PGE Start zagra bez Tevina Browna - klub poinformował o trudnej sytuacji rodzinnej zawodnika i jego wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Amerykanin tylko w serii z Treflem zdobywał średnio 20 punktów i 5,3 zbiórki - to gracz do którego piłka trafiała w kluczowych momentach. Teraz jeszcze lepiej będą musieli zagrać więc m. in. Manu Lecomte, Courtney Ramey czy CJ Williams.

- W pierwszym wygranym przez nas meczu w Sopocie rzuciliśmy 16 trójek. Żyjemy na tych trójkach, to będzie kluczowe. Potrzebujemy więc trochę więcej pewności na obwodzie. Do tego może pokombinujemy coś z obroną na Johnsonie. Walczymy! Dwa razy wygraliśmy w Sopocie, chcemy wygrać po raz trzeci - powiedział trener PGE Startu Wojciech Kamiński.

Trefl z kolei na pewno będzie liczyć na świetnego Nicka Johnsona. Gdy były zawodnik Houston Rockets jest skuteczny i decyduje się na branie odpowiedzialności na siebie, zwykle przekłada się to na dobre wyniki sopocian. Na pewno sporo będzie zależało także od dyspozycji MVP finałów sprzed roku - Jakuba Schenka.

- Zagraliśmy już ze sobą sześć meczów, ale cały czas coś jest do poprawy - większa uwaga w obronie, lepsza komunikacja, lepsza walka na zbiórkach. Musimy grać mądrzej i bardziej konsekwentnie. To jest klucz - podkreśla Mikołaj Witliński z Trefla Sopot.

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Sopot - PGE Start Lublin na Polsatsport.pl.

plk.pl