Nadchodząca gala zapowiada się bardzo ciekawie. Czeka nas bowiem rewanż. Ponownie do oktagonu wejdą Merab Dvalishvili i Sean O'Malley, którzy zmierzyli się już we wrześniu 2024 roku. Wtedy Gruzin odebrał Amerykaninowi mistrzowski pas, który od tego czasu już raz obronił.

ZOBACZ TAKŻE: Polak drugi raz sięgnął po mistrzostwo świata. Następnie zakończył karierę

W co-main evencie również dojdzie do walki, której stawką będzie mistrzowski pas. Julianna Pena (11-5) będzie broniła swojego tytułu w wadze koguciej, a jej przeciwniczką w nocy z soboty na niedzielę będzie Kayla Harrison (18-1).

Podczas nadchodzącej gali w oktagonie największej federacji MMA na świecie zobaczymy również takich zawodników jak: Kelvin Gastelum (19-9), Mario Bautista (15-2) czy Kevin Holland (27-13).

Transmisja karty główna gali UFC 316 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 4:00.

Karta walk gali UFC 316

Karta główna:

135 lb: Merab Dvalishvili (19-4) vs. Sean O'Malley (18-2) – o pas mistrzowski w wadze koguciej

135 lb: Julianna Pena (11-5) vs. Kayla Harrison (18-1) – o pas mistrzowski w wadze koguciej

185 lb: Kelvin Gastelum (19-9) vs. Joe Pyfer (13-3)

135 lb: Mario Bautista (15-2) vs. Patchy Mix (20-1)

170 lb: Vicente Luque (23-10-1) vs. Kevin Holland (27-13)

Karta wstępna:

125 lb: Bruno Silva (14-6-2) vs. Joshua Van (13-2)

205 lb: Azamat Murzakanov (14-0) vs. Brendson Ribeiro (17-7)

265 lb: Sergey Spivak (17-5) vs. Waldo Cortes-Acosta (13-1)



Karta przedwstępna:

125 lb: Ariane da Silva (17-10) vs. Cong Wang (7-1)

145 lb: Jeka Saragih (14-4) vs. Joo Sang Yoo (8-0)

155 lb: Quillan Salkilld (8-1) vs. Yanal Ashmouz (8-1)

170 lb: Khaos Williams (15-4) vs. Andreas Gustafsson (11-2)

AA, Polsat Sport