Utalentowana polska siatkarka w klubie włoskiej Serie A

Ornoch w tym roku zakończyła naukę w SMS-ie PZPS Szczyrk. W Mistrzostwach Polski Juniorek 2025 występowała w barwach UMKS-u MOS Wola KSG Warszawa, zajmując z nim szóste miejsce w rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy zawodnik w Perugii. Jego transfer uradował gwiazdę klubu

W lipcu ubiegłego roku była wyróżniającą się postacią juniorskiej reprezentacji Polski w rozgrywanych w Grecji i Rumunii mistrzostwach Europy do lat 18, zakończonych przez Biało-Czerwone na czwartej pozycji. Miesiąc później wystąpiła także na mistrzostwach Europy do lat 20 w Irlandii i w Bułgarii, w których Polki również były czwarte.

Nowa drużyna mierzącej 189 centymetrów leworęcznej skrzydłowej to beniaminek niezwykle silnej włoskiej Serie A. W minionym sezonie CBF Balducci HR Macerata zajęła drugiego miejsca w sezonie regularnym Serie A2, a następnie wygrała baraże o prawo gry w elicie. W ich półfinałach pokonała Itas Trentino (2-1 w rozgrywanej do dwóch zwycięstw serii), a w finale Akademię Sant'Anna Messina (2-0).

- To będzie moje pierwsze doświadczenie we Włoszech i w Serie A1, więc jestem naprawdę podekscytowana. Wyniki ostatniej edycji Ligi Mistrzyń, w której trzy kluby z Italii stanęły na podium, jasno pokazują dominację ligi włoskiej w Europie. To dużo mówi o poziomie tutejszej siatkówki - powiedziała Ornoch w swojej pierwszej rozmowie z klubowymi mediami CBF Balducci HR Macerata.

- Moim celem jest rozwijać się jako siatkarka, sprawdzać się w tak wymagającym otoczeniu, uczyć od najlepszych i wnieść do zespołu tak dużo, jak to możliwe - dodała.

W Maceracie młoda polska siatkarka będzie pracować pod okiem trenera Valerio Lionettiego, który w przeszłości przez siedem sezonów był jednym z asystentów Daniele Santarellego w Imoco Volley Conegliano, najlepszej klubowej drużynie Europy ostatnich lat.

- Możliwość pracy z tak doświadczonym szkoleniowcem, który rozwijał się pod okiem jednych z najlepszych trenerów na siatkarskiej scenie, wydawała mi się idealnym wyborem - stwierdziła Ornoch, nazywana przez stronę internetową swojego nowego klubu "niekwestionowanym talentem" i "wschodzącą gwiazdą polskiej siatkówki".

GW, Polsat Sport