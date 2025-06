Wraca po trzech latach! Doświadczony polski siatkarz w nowym klubie

Michał Superlak (rocznik 1994) w swej karierze reprezentował barwy klubów: SMS PZPS Spała, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2012–15), TS Victoria PWSZ Wałbrzych (2015–16), Effector Kielce/Dafi Społem Kielce (2016–18), Gwardia Wrocław (2018–19), MKS Będzin (2019–20). Od 2020 do 2022 roku był siatkarzem klubu z Warszawy, a ostatnie sezony spędził w VfB Friedrichshafen. W pierwszych latach swojej kariery Superlak występował na pozycjach rozgrywającego i środkowego, później przestawił się na atak.

W PlusLidze grał przez sześć sezonów. Wystąpił w 128 meczach, w których zdobył 813 punktów. Największym sukcesem był brązowy medal wywalczony w 2021 roku w barwach Vervy Warszawa Orlen Paliwa.

W VfB Friedrichshafen szybko stał się kluczowym zawodnikiem. Jego znakomita gra zaowocowała licznymi wyróżnieniami, w tym tytułem MVP finału Bundesligi 2024 oraz miejscem w drużynie marzeń rundy zasadniczej rozgrywek. Michał Superlak w barwach klubu z Friedrichshafen dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo Niemiec, a także rywalizował w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów oraz Pucharu CEV.

– Pozyskanie Michała Superlaka to dla nas nie tylko wzmocnienie składu, ale przede wszystkim jasny sygnał, że GKS Katowice w nadchodzącym sezonie mierzy wysoko i ma ambitne cele. Michał to zawodnik o imponującym dorobku – jego postawa w Bundeslidze i doświadczenie z europejskich pucharów mówią same za siebie. Jego powrót do Polski i wybór naszego klubu świadczą o zaufaniu do naszego projektu. Wierzymy, że jego umiejętności i profesjonalizm będą kluczowe w realizacji naszych celów – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

