Informacje na ten temat przekazał Filippo Biafora z Il Tempo. Przypomnijmy, że w Interze doszło do roszady na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Z zespołu odszedł Simone Inzaghi, a w jego miejsce zatrudniony został Christian Chivu. Na razie nie wiadomo, czy Rumun będzie potrzebował reprezentanta Polski w swojej drużynie.

Zalewski przebywa w ekipie z Mediolanu na zasadzie wypożyczenia z AS Roma. W umowie ma wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 6,5 miliona euro. Jeśli Inter będzie chciał zatrzymać 23-latka u siebie, będzie musiał zapłacić podaną kwotę do 18 czerwca. Do tej pory wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, iż reprezentant Polski będzie kontynuował karierę w czarno-niebieskich barwach. Aktualnie jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

W minionym sezonie Zalewski zagrał dla Interu w 15 meczach o stawkę. Zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. W większości spotkań wchodził na plac gry z ławki rezerwowych. Tak też było w finale Ligi Mistrzów, w którym pojawił się na boisku na ostatnie 37 minut.

Zakończone rozgrywki nie były ostatecznie udane dla "Nerazzurrich". Inter nie tylko przegrał z PSG 0:5 w finale Ligi Mistrzów, ale również na ostatniej prostej stracił mistrzostwo Włoch na rzecz Napoli. Ostatecznie drużyna z Mediolanu zakończyła sezon bez żadnego znaczącego trofeum. Przypomnijmy, że oprócz Zalewskiego graczem Interu jest także Piotr Zieliński.

Obaj zawodnicy przebywają aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. We wtorek podopieczni Michała Probierza zagrają bardzo ważny mecz w eliminacjach mistrzostw świata. W Helsinkach Biało-Czerwoni zmierzą się z Finlandią.