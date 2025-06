Doświadczenie czy młodość? Starcie gigantów w finale Ligi Narodów już w niedzielę!

Przed spotkaniem uwagę prasy przyciągają dwaj piłkarze: wychowanek Barcelony, 17-letni Lamine Yamal oraz 40-letni Cristiano Ronaldo, który jest legendą Realu Madryt.

- Lamine jest wyjątkowy. To, co dla innych byłoby sytuacjami maksymalnego stresu, on przeżywa w sposób naturalny – stwierdził przed niedzielnym finałem trener Hiszpanów Luis de la Fuente.

Wcześniej nazwał on swojego młodego podopiecznego "najlepszym piłkarzem na świecie", który powinien zdobyć Złotą Piłkę.

Selekcjoner "La Roji" może po raz pierwszy wystawić w niedzielę parę stoperów Dean Huijsen i Pau Cubarsi wobec problemów zdrowotnych Robina Le Normanda, który wyszedł w podstawowym składzie w półfinałowym meczu przeciwko Francji, wygranym przez Hiszpanów 5:4.

Byłby to powrót do ery Sergio Ramosa i Gerarda Pique. Środek obrony znów należałby do piłkarzy Realu Madryt i Barcelony, bo Huijsen podpisał ostatnio kontrakt z "Królewskimi" – zauważył dziennik "AS".

Hiszpańska prasa poświęca wiele miejsca 40-letniemu Cristiano Ronaldo, który wciąż występuje w reprezentacji Portugalii i zdobywa ważne gole. W półfinale z Niemcami to on strzelił zwycięską bramkę, dającą awans do finału.

Media przypominają m.in. jego przedmeczową wypowiedź, w której odniósł się do rywalizacji z 17-letnim gwiazdorem Barcelony.

- Zawsze tak było. Kiedykolwiek grałem w piłkę i w ważnym meczu, zawsze Cristiano grał przeciwko temu i przeciwko tamtemu. Minęło ponad 20 lat i nadal jest tak samo. Ale nie spędza mi to już snu z powiek, to normalne. Mamy już zupełnie inne pokolenie. Takie, które zaczyna, a inne już kończy, jak jest w moim przypadku – powiedział Ronaldo.

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" zauważył uszczypliwie, że Portugalczyk w wieku Yamala miał na koncie jedynie pięć bramek dla Sportingu Lizbona i wciąż nie zadebiutował w reprezentacji.

Spotkanie w Monachium będzie dziesiątą potyczką Portugalii ery Cristiano Ronaldo przeciwko Hiszpanii, ale pierwszą finałowa, której stawką będzie puchar.

Jak przypominał portal radia Cadena SER, jeden z najlepszych piłkarzy w historii rzadko jednak znajdował optymalną formę w dotychczasowych pojedynkach z Hiszpanami.

Obie drużyny mają po jednym zwycięstwie w tych rozgrywkach. Tytułu zdobytego przed dwoma laty w Rotterdamie broni Hiszpania.

Finał piłkarskiej LN pomiędzy Portugalią i Hiszpanią odbędzie się w niedzielę o 20:50. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00

KP, PAP