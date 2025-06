Awans do finału Portugalczycy zapewnili sobie za sprawą wygranej nad Niemcami. Gospodarze tegorocznego turnieju finałowego LN prowadzili 1:0, ale dwa decydujące ciosy należały do piłkarzy Roberto Martineza. Najpierw do siatki trafił Francisco Conceicao, a następnie Cristiano Ronaldo i ostatecznie to zespół z Półwyspu Iberyjskiego zakwalifikował się do finału.

Przed Ronaldo i spółką trudne zadanie. Ich rywalami będą aktualni mistrzowie Europy. Hiszpanie mają za sobą kapitalny mecz z Francją w półfinale. W przypadku tego spotkania wynik mówi sam za siebie - 5:4. Teraz "La Furia Roja" zagra z Portugalczykami, co zwiastuje kolejne znakomite widowisko.

Dodajmy, iż niedzielne spotkanie będzie jedną z niewielu szans na to, by zobaczyć jednocześnie na boisku Cristiano Ronaldo i Lamine'a Yamala - zachodzącą i wschodzącą gwiazdę futbolu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Portugalia - Hiszpania na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

mtu, Polsat Sport