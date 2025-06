Kapitalnie zaczęły Ligę Narodów z nowym selekcjonerem. Cztery zwycięstwa, 12:0 w setach

Japonki to aktualne wicemistrzynie VNL, ale w porównaniu do minionej edycji, w ich zespole zaszły duże zmiany. Na stanowisku selekcjonera Masayoshiego Manabego zastąpił Turek Ferhat Akbas, który został pierwszym zagranicznym trenerem w historii japońskiej kadry siatkarek. Do tego po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu sportową karierę zakończyła jedna z liderek zespołu, Sarina Koga.

ZOBACZ TAKŻE: Hit Ligi Narodów dla mistrzyń olimpijskich. Kapitalne emocje w trzecim secie

Już bez Kogi w składzie i z Akbasem u steru, na początku nowego sezonu reprezentacyjnego Japonki pokazały wyśmienitą dyspozycję. Turniej Ligi Narodów w Ottawie rozpoczęły od szybkiej wygranej z Holandią, następnie, również dość gładko, pokonały Serbię i Kanadę.

W niedzielę, w swoim ostatnim spotkaniu w kanadyjskiej stolicy, podtrzymały zwycięską passę i w zaledwie 71 minut odprawiły silną Dominikanę. Po setach wygranych do 19 i 21, w trzeciej partii pozwoliły "Królowym Karaibów" na zdobycie zaledwie dziewięciu punktów.

W sumie w dwunastu rozegranych w Kanadzie setach, Japonki tylko trzykrotnie straciły więcej niż 20 "oczek".

Wiodącymi postaciami zespołu Japonii w starciu z Dominikaną były kapitan drużyny Mayu Ishikawa oraz Yoshino Sato, które zdobyły odpowiednio 20 i 19 punktów. W całym turnieju w Ottawie obie zawodniczki były liderkami zespołu Akbasa. Obok nich świetnie spisywała się też inna skrzydłowa, Yukiko Wada, która w czterech meczach zdobyła 59 punktów. Ishikawa, zawodniczka włoskiego klubu Igor Gorgonzola Novara, łącznie zapisała na swoim koncie 54 punkty, a Yoshino 58.

Siatkarki z Dalekiego Wschodu zakończyły pierwszy tydzień Ligi Narodów 2025 z perfekcyjnym bilansem (cztery wygrane, 12-0 w setach). Są jednym z trzech niepokonanych jak do tej pory zespołów, ale jako jedyny z nich nie straciły jeszcze ani żadnego punktu i przewodzą w łącznej tabeli. O jedno "oczko" wyprzedzają zajmujące drugie miejsce Włoszki, a o dwa trzecie Turczynki i czwarte Polki.

Swoje kolejne mecze Japonki rozegrają w Hongkongu, gdzie w dniach 18-22 czerwca zmierzą się z Tajlandią, Włochami, Chinami i Czechami.

Wyniki reprezentacji Japonii w pierwszym turnieju Ligi Narodów 2025 w Ottawie (4-8 czerwca):

04.06 Holandia - Japonia 0:3 (17:25, 15:25, 16:25)

07.06 Serbia - Japonia 0:3 (19:25, 21:25, 13:25)

07.06 Kanada - Japonia 0:3 (24:26, 20:25, 19:25)

08.06 Dominikana - Japonia 0:3 (19:25, 21:25, 9:25)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

GW, Polsat Sport