Kosmiczna oferta odrzucona! Gwiazdor zaskoczył po raz kolejny. Co dalej?

Wicemistrzom Arabii Saudyjskiej zależało na szybkim sfinalizowaniu transferu ze względu na Klubowe Mistrzostwa Świata. Drużyny występujące w tych rozgrywkach muszą zgłosić kadrę do wtorku.

Osimhen długo negocjował z Al Hilal i wydawało się, że tym razem przyjmie ofertę, która opiewała na 35 milionów euro rocznie (plus dziesięć milionów w bonusach). Tak się jednak nie stało. W niedzielę dowiedzieliśmy się, że Nigeryjczyk zamierza pozostać w Europie.

Przypomnijmy, że rok temu Osimhen miał odejść z Napoli w letnim okienku transferowym. Ostatecznie zainteresowane kluby nie dogadały się z włoską ekipą, a Nigeryjczyk pozostał w Neapolu już po zakończeniu okienka w najlepszych europejskich ligach. Napoli nie zamierzało już jednak korzystać z jego usług i wcześniej zakontraktowało Romelu Lukaku.

Osimhen miał więc do wyboru dwie opcje - albo zostać w Napoli i spędzić najbliższe miesiące poza kadrą, albo przenieść się do klubu z ligi, w której okienko wciąż było otwarte, czyli na przykład do Turcji. Sytuację wykorzystało Galatasaray, które pokryło pensję Osimhena i wypożyczyło go na rok z Napoli.

W barwach ekipy ze Stambułu 26-latek z Lagos spisywał się znakomicie - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w 40 meczach strzelił 36 goli i dołożył osiem asyst. Z 25 trafieniami został królem strzelców ligi, wyprzedzając między innymi Krzysztofa Piątka (21 bramek). Wraz z kolegami sięgnął po mistrzostwo kraju i Puchar Turcji.

