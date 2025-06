Liga Narodów siatkarzy 2025: Składy wszystkich drużyn. Kto zagra?

Argentyna – Brazylia – Bułgaria – Chiny – Francja – Holandia – Iran – Japonia – Kanada – Kuba – Niemcy – Polska – Serbia – Słowenia – Turcja – Ukraina – USA – Włochy to drużyny, które zagrają w Lidze Narodów siatkarzy 2025. Każdy z trenerów mógł zgłosić do tych rozgrywek kadrę złożoną z trzydziestu zawodników.

W porównaniu z VNL 2024 powiększono grono uczestników z 16 do 18 reprezentacji. Wśród nich są dwie nowe drużyny. Chiny awansowały jako triumfator Challenger Cup. Jest to powrót tej reprezentacji do Ligi Narodów, wcześniej grała w niej w latach 2018–19 i 2022–23. Ukraina awansowała na podstawie rankingu FIVB i będzie to debiut tej reprezentacji w rozgrywkach VNL.

Liga Narodów siatkarzy zostanie rozegrana między 11 czerwca i 3 sierpnia 2025 roku. W fazie grupowej każda reprezentacja rozegra po 12 meczów. Zostaną one rozłożone na trzy tygodnie rozgrywek. Turniej finałowy VNL 2025 odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach od 30 lipca do 3 sierpnia.

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarzy 2025? Składy drużyn, siatkarze i trenerzy wszystkich reprezentacji w galerii zdjęć: