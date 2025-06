Najlepsze akcje polskich siatkarek w pierwszym tygodniu VNL 2025 (WIDEO)

Polskie siatkarki występy w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpoczęły od zwycięstwa nad Tajlandią 3:0. Wygrały dość pewnie - choć Tajki w każdym z setów do końca były w grze, w końcówkach wyraźnie lepsze były podopieczne trenera Stefano Lavariniego. W drugim spotkaniu Polki mierzyły się z gospodarzem turnieju - reprezentacją Chin. Była to trudniejsza przeprawa, niż inauguracyjne starcie, mimo to Polska wygrała 3:1, w dwóch ostatnich setach osiągając wyraźną przewagę.





Spotkanie numer trzy przyniosło porażkę 2:3 z Turcją - gra obu ekip na przestrzeni meczu falowała, a w tie-breaku wyraźnie lepsze były rywalki (7:15). Czwarte starcie do zdecydowana wygrana z Belgią 3:0, w dwóch pierwszych partiach Polki dominowały, w trzecim były lepsze w rywalizacji na przewagi.

Polki zaprezentowały dobrą formę, która wyraźnie wzrosła w porównaniu z towarzyskim turniejem w Koszalinie. Dobrze prezentowały się nie tylko największe gwiazdy, na pochwały zasłużyły też zawodniczki rezerwowe.

W meczach reprezentacji Polski nie brakowało efektownych akcji. Najlepsze z nich w załączonych materiałach wideo.

Asy serwisowe:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Punktowe bloki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Efektowne ataki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najdłuższe akcje:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kolejny turniej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra z Belgradzie (18–22 czerwca). Zmierzy się tam kolejno z Holandią, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami oraz Serbią.